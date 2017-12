Mar del Plata no pudo llegar al Bronce en el Seven de la República

En lo que fue la jornada de este sábado, el Seleccionado de Mar del Plata le ganó por la mañana a Sur y luego cayó en las Semis de Bronce ante Salta, para finalizar en la posición 11 del Seven de La República que se disputó en Paraná.

Luego de una primer jornada que arrojó victoria ante Lagos del Sur y derrotas ante Tierra del Fuego y Buenos Aires, el Trébol intentaba primero mantener la categoría y después quedarse con la Copa de Bronce.

Temprano por la mañana, en la cancha 2 de El Plumazo enfrentaron a Sur, un equipo que conocen por los jugadores de clubes bahienses.

Los entrenadores Ignacio Vallejo y Mariano Abate incluyeron en la formación a Francisco Carricart, Benjamín García, Pedro Hernández; José Estevez, Federico De Leonardis; Leopoldo Branderiz, Juan Bertucci. Luego entraron Gastón García Argibay, Joaquín García Argibay, Hernán Ebrett, Jacinto Arrondo y Juan Cruz Tejerina.

Fue el mejor partido de Mar del Plata, que sacó amplia ventaja y se quedó con la victoria sin atenuantes por 36 a 0.

Los tries fueron de De Leonardis (2), Hernández, Bertucci y Gastón García Argibay, para llegar a las Semis por el Bronce ante Salta.

En dicho cotejo los entrenadores decidieron repetir en el equipo que antes habían vencido a Sur. En la primera parte Salta aprovechó sus dos únicas opciones de la primera parte y se fue al frente 14 a 0.

En el complemento, todo se hizo cuesta arriba con otros dos tries de los salteños y aunque en la última llegó el descuento del “Rayo” Tejerina, Salta consiguió el pasaje a la final.

Fue una buena actuación del Trébol, que jugó con un equipo de 21 años de promedio, 10 debutantes en el certamen y le peleó de igual a igual a todos sus rivales.