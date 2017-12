Harán retención de tareas por acoso laboral en el Banco Superville

Please select a featured image for your post

La Seccional Mar del Plata de la Asociación Bancaria anunció que este lunes 11 del corriente mes y en el marco de un estado de alerta y movilización respecto del Banco Supervielle, se iniciará una ronda de asambleas con retención de tareas en las sucursales que dicha entidad posee en esta ciudad. Señalaron que “las medidas de acción gremial, la situación que afecta a un grupo de trabajadores bancarios a los cuales no se les asignan labores desde hace 16 meses. Todo ello configura acoso laboral para cada uno de los damnificados, por la violación patronal del deber de ocupación (Art. 78 LCT 20.744). Señalan que “La mayor parte del negocio financiero al que se dedica el Supervielle es la atención del segmento Jubilados. Por lo tanto prevenimos las dificultades operativas que se presentarán en los centros de pagos a partir de la semana entrante, con lo cual las interminables filas que deben soportar a diario los compañeros jubilados y pensionados se verán incrementadas, responsabilizando claramente a las autoridades de Banco Supervielle por las consecuencias derivadas del conflicto”. Finalmente hicieron saber que “la Asociación Bancaria de manera responsable ha puesto en conocimiento en tiempo y forma de la situación descripta a las autoridades de la ANSES y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires”.