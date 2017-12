Madres de Plaza de Mayo marcharon acompañadas por decenas de personas

“La falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar” fue la consigna de la Marcha de la Resistencia que encabezada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo que tuvo como objetivo de repudiar “la degradante situación social del país producto de las medidas impuestas por el gobierno nacional”.

Desde las 16 y hasta las 20 decenas de personas, luego de concentrarse frente a la Catedral marchar on por San Martín, San Luis, Luro y Mitre. Diversas agrupaciones políticas, Ong y militantes de organizaciones sociales pidieron justicia por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Cabe señalar que la Marcha de la Resistencia es una herramienta de lucha creada por las Madres en 1981, en plena dictadura militar: consiste en marchar 24 horas seguidas en Plaza de Mayo, aunque en Mar del Plata la convocatoria abarcó cuatro horas, desde las 16 y hasta las 20, donde se realizan las tradicionales rondas de los jueves.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo realizó 25 marchas de la resistencia desde 1981 hasta 2006, cuando decidieron suspenderlas al considerar que “el enemigo no estaba más en la Casa Rosada”, y que coincidió con la llegada de Nestor Kirchner al Gobierno

La Marcha también en Plaza de Mayo

El procesamiento y pedido de detención a la ex presidente Cristina Kirchner por parte del juez Claudio Bonadio en el marco de la investigación por supuesto encubrimiento de Irán tras el atentado a la AMIA generó indignación en parte del arco político y social, y en consecuencia, disti ntas organizaciones sociales marcharon a la Plaza de Mayo para manifestar su descontento.

La movilización se llevó a cabo en coincidencia con la Marcha de la Resistencia que cada año realizan las Madres de Plaza de Mayo (durante 24 horas) y que este diciembre tuvo como lema: “La falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar”.

En ese sentido, la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aseguró que si se concreta el desafuero y posterior detención de la ex presidente Cristina Kirchner solicitado por el juez Claudio Bonadio “se va a armar un quilombo que ni te cuento”. “No tienen límite, se les va un poco la mano… No importa si no tenes culpa, te la inventan”, afirmó.