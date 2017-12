Temen que haya algo más grave con otro país y que la Armada quiera ocultarlo

“¿Cómo saben la Armada y el ministro Aguad para decir que los chicos estén muertos?” se preguntó Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, jefe de máquinas del ARA San Juan (FOTO) ante la falta de noticias sobre el submarino y los 44 tripulantes. Calificó también como de una locura, el hecho que no puedan encontrar el submarino “. O no quieren decir dónde está o saben dónde fue la explosión, o hay un problema más grave con otro país y van a tapar todo y que a la parrilla vayan 44 héroes”.

Rodriguez enfatizó que “tenemos la esperanza que los chicos estén con vida” , remarcando su indignación por la falta de novedades. “Dicen que el ambiente no es propicio para la vida, entonces o saben donde están o sino no sé por qué dicen que el ambiente no es propicio. Hay cosas que no las puedo digerir“, señaló y agregó que “estamos preparados para lo peor pero necesitamos que nos traigan las pruebas”.

No tuvo dudas Rodríguez en afirmar que “es desconcertante” está situación, y aseveró que “para mi la Armada y el gobierno ocultan más de lo que dicen”.

Preguntado sobre las declaraciones del vocero de la Armada, Enrique Balbi que dijo que dentro de los escenarios factibles se suma que capaz nunca se pueda encontrar el submarino, sostuvo que “es una locura, cómo no van a encontrar a un submarino de la Armada. O no quieren decir dónde está o saben dónde fue la explosión, o hay un problema más grave con otro país y van a tapar todo y que a la parrilla vayan 44 héroes”.

“No puedo entender cómo en el pleno siglo XXI la tecnología no alcance para localizar al submarino”, dijo en medio de la impotencia y el dolor el hermano del jefe de máquinas del ARA San Juan.