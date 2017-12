Moria Casán llega a Mar del Plata junto a Gladys Florimonte y Carlos Sanchez

Este fin de semana largo, la diva vuelve a Mar del Plata para despedir su show “Astros de la risa”, junto a Gladys Florimonte y Carlos Sanchez. Se presentará en el Teatro Corrientes , que se renueva y estrena nuevo sonido, iluminación y pantalla led.

Stand Up moderno con monólogos sobre la realidad del país, historias que hablan de los conflictos masculinos y femeninos, y escenas a pura risa se destacan en el espectáculo de Moria Casán en compañía de los cómicos Carlos Sanchez y Gladys Florimonte.

Una vez más, la diva protagoniza un show con la titánica misión de “hacer reír sin parar” en un mano a mano imperdible entre el artista y el público.

De la mano de Alzúa Producciones que prepara otra gran temporada de verano con una gran apuesta por Mar del Plata.

Las funciones serán el Viernes 22:30hs. Sábado 21:30 y 23:30hs. y Domingo 21:30 y 23:30hs.