En el marco de la causa que se le sigue a Yonattan Maurette por atropellar y arrastrar a un joven en su auto durante 12 cuadras, Diego Parisotti, el amigo de Nahuel Barragán que también iba en la moto el día del accidente, en dialogo con María Delia Sebastiani por LU6 Emisora Atlántica confesó: “Espero que viva mucho tiempo, muchos años y que sepa que mató a una persona”.

Diego y Nahuel se habían caído de su moto instantes antes del siniestro. Un joven se acercó a auxiliarlos en la intersección de avenida Colón y calle 190, en el momento en que el Peugeot 206 pasó por el lugar: le pegó al muchacho que los estaba ayudando y lo enganchó a Nahuel.

Luego de esa situación, el conductor del vehículo, Yonattan Maurette, arrastró el cuerpo del joven durante 12 cuadras hasta que llegó a su casa en el barrio San Cayetano, se bajó del vehículo y se acostó a dormir, mientras el cuerpo sin vida yacía debajo del vehículo.

Unas cuatro horas después del accidente, gracias a la denuncia de un canillita que pasaba por el lugar, el personal policial de la comisaría 12° fue hasta el lugar y encontró el cuerpo de Barragán debajo del auto.

El Ejército afirmó ayer en un comunicado que “condena y repudia” lo ocurrido e informó que iniciaron “las actuaciones administrativas” que podrían finalizar “con la separación de la fuerza” del suboficial “con grado de cabo”, que presta servicios en el Grupo de Artillería Antiaérea 601, con asiento en Mar del Plata.

Además, desde el Centro de Operaciones y Monitoreo informaron que ya pusieron a disposición de la Fiscalía “todas las imágenes captadas -antes y con posterioridad- en relación al accidente vial registrado”, como también otras cámaras de la zona.

En ese contexto, Diego Parisotti, dialogó con “La mañana con María ” y relató la cronología de los hechos: “Nos caímos. Yo caigo en el pasto, él cae en la calle” a la vez que aclaró que Nahuel había quedado a un metro y medio del cordón.

Después de la caída, indicó que pasa un joven en bicicleta y les preguntó si estaban bien. “Nahuel dijo que sí”, confirmó Diego, lo último que escuchó decir a su amigo.

“Cuando lo están socorriendo, vi una sombra, escucho la aceleración de un auto a full y cuando voy a ver el ruido del auto, al chico que lo estaba socorriendo a Nahuel lo levantan para arriba, chocan la moto y Nahuel se mete abajo del auto y desaparece”, contó.

Luego de la situación los jóvenes se quedaron a la espera de que el conductor frenara en algún punto. “Esperábamos que frenara el auto, pero no frenaba y no frenaba y no frenó”, explicó y añadió: “No entendía que pasaba porque no lo veía a Nahuel, el conductor del auto no frenó nunca, siguió su recorrido como si nada hubiera pasado”.

Por último, consideró: “Pienso que tiene que pagar lo que tiene que pagar. Y espero que viva mucho tiempo, muchos años y que sepa que mató a una persona”.