Puigdemont quiere participar en los debates de la campaña , por TV, desde Bruselas

Debate entre los candidatos a las elecciones municipales de Stentonford. Uno de los políticos participa a través de un monitor. No tiene otra opción: es un oso azul de dibujos animados. La escena, surrealista, pertenece a un episodio de la serie de ciencia ficción Black Mirror. Pero la realidad supera a la ficción. Las elecciones en Cataluña afrontan una inédita campaña, con un cabeza de lista, a día de hoy, huido en Bruselas. Un debate entre todos los candidatos sólo sería posible contando con un plasma. Los partidos y las televisiones lo saben y ya contemplan esta posibilidad en sus estrategias. Imagen de la serie ‘Black Mirror’, con el debate electoral con un oso animado en la televisión Los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña tenían seis ofertas para celebrar debates. Cadenas de televisión y medios ya han contactado con los partidos. Hay tres cerrados: TVE el jueves 7; La Sexta, el domingo 17; y TV3, el lunes 18. La dinámica está aún en el aire. Hay una piedra en el camino: la posible participación de Carles Puigdemont, que no puede abandonar Bélgica. No podría por tanto acudir a los platós, porque además sería detenido por España. PeroJuntsxCat, la candidatura que lidera, tiene decidido que participe, al menos, en el de TV3. No podrá en el de TVE, porque la pública exige que la participación sea «presencial», lo que le excluye. JuntsxCat ya ha comunicado su intención de que participe en el de TV3 La mayoría de partidos no comulga con la fórmula del plasma, pero admiten que estudian este escenario: seis atriles (CUP, PP, PSC, Catalunya en Comú-Podem, Ciudadanos y ERC) y una pantalla para Puigdemont. Una posibilidad factible. Las televisiones consultadas por este diario explican que aún no han abordado la dinámica, los detalles. Desde Catalunya en Comú-Podem y Ciudadanos afirman que no se cierran a celebrar un debate con Puigdemont metido en la televisión. «Estamos dispuestos a debatir con todos y en todas las formas. Que Puigdemont dé explicaciones. Que explique por qué no da la cara ante la justicia, por qué se han ido las empresas de Cataluña, que dé explicaciones», explican desde la formación naranja. «Aunque él es más de monólogos que de debates», añaden. Desde el PSC no son muy partidarios. Su líder, Miquel Iceta, no comulga con la idea. En todo caso, su premisa pasa porque los candidatos presos puedan estar libres para la campaña electoral y quePuigdemont vuelva a España «a explicarse personalmente en un debate porque tiene muchas cosas que explicar» Al margen de ese deseo, fuentes socialistas aseguran que sería «un poco extraño» realizar un debate con todos los candidatos en un plató frente al ex president por televisión desde Bruselas. Desde el PSC sólo conceden que habría que analizarlo de forma conjunta con el resto de formaciones que participaran para llegar a una posición común. TVE exige un debate “presencial”, lo que supone excluir al ex ‘president’ Firme en su negativa a participar es Xavier García Albiol. Desde el PP de Cataluña no son partidarios de este planteamiento. Lo califican de «impresentable». Son contrarios a conceder esta ventana de expresión al ex president de Cataluña. Sólo concederían abordar el asunto con el resto de partidos y ver qué se decide. «Al aceptar ese debate por parte de otros partidos, el único beneficiado sería Puigdemont puesto que se estaría normalizando su esperpéntica espantada belga. Sería todo un éxito para el independentismo puesto que estaría obligando a jugar al resto de candidatos bajo sus reglas del juego, aceptar su marco narrativo de president en el exilio ante la falta de garantías del opresor Estado español», apunta el consultor político Ignacio Martín Granados. La maquinaria ya está activada en las televisiones. Con fechas cerradas para los tres debates mencionados, la clave es concretar los participantes: cabezas de listas, candidatos, miembros de la lista, presencia física… Detalles que se abordarán desde esta semana. La decisión determinará el calado de la importancia y seguimiento entre el electorado del debate. En Mediaset, por su parte, son partidarios de realizar entrevistas individuales a los candidatos durante su informativo de las 21.00 horas, como, por ejemplo, ya realizaron en las pasadas elecciones generales. Ya han cursado la petición a Puigdemont, pero encontraron un no por respuesta. Hugo Barze – Corresponsal en España