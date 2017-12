Enérgico reclamo en las puertas de la Base: “Macri tiene que estar acá; esta es la prioridad, nó el G20”

Please select a featured image for your post

“Él (Macri) tiene que estar acá, porque la prioridad es esto, no el G20, hay 44 familias detrás de toda esta situación y alguien se tiene que hacer cargo”, dijo Marcela Fernández, esposa del suboficial Alberto Sánchez, ante una pregunta de “el Retrato…” acerca de los dichos del mandatario nacional sobre ese encuentro y el silencio en torno a los 44. Las declaraciones se Fernández se dieron momentos ante de arrancar la marcha que arrancaría en la Base Naval finalizaría en las puertas de la Catedral, luego de transitar todo el recorrido de la costa a inclusive “compartir” el trayecto (desde Patricio Peralta Ramos y Roca) por donde se realizaba el Ironman. Fernández reclamó a viva voz: “Si ellos se los llevaron, que los traigan y se haga responsable el que se tenga que hacer” subrayó al indicar que “por eso, el señor presidente, por favor, tiene que escuchar y venir para acá”. “Aquí están representadas todas las familias, estamos todas unidas, acompañándonos y conteniéndonos”, sostuvo. Luego de indicar que había escuchado los dichos del Jefe de Gabinete Marcos Peña, que calificó de “entendible” el reclamo que realizan, enfatizó que “luego me quedé esperando toda la tarde el mensaje del Presidente Macri, pero nunca llegó. Esperamos que hable” , acotando que “su mensaje no nos hace nada; queremos que esté acá” Marcela Fernández aseguró que los familiares de la tripulación del San Juan “van a continuar con la lucha” y que la marcha “es una forma de manifestar el dolor”. Aseguró que los familiares no se sienten “desamparados” por la Armada sino “por el Gobierno”.