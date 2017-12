Dirigentes y trabajadores de Smata le piden a Arroyo mediación en conflicto

Dirigentes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor se movilizaron, hacia el palacio municipal, donde solicitaron la mediación del intendente Carlos Fernando Arroyo, a fin de evitar que el conflicto paritario del sector derive en una medida de fuerza, que paralice las estaciones de servicios afectando el suministro de combustible.

“Venimos a alertar al jefe comunal que la organización sindical tiene atrasada una discusión salarial, la cual comprende a las estaciones de servicios y lavaderos de autos porque la Cámara se ha retirado de la discusión”, refirió,el secretario adjunto de la seccional Mar del Plata del SMATA, Sergio Arista

Dijo que “Queremos evitar el corte del suministro de combustible y no involucrar a terceros en un conflicto particular que tenemos los trabajadores, por lo tanto solicitamos la posibilidad de que el Dr. Arroyo pueda mediar o colaborar de alguna manera para que no lleguemos a esa situación.”

Arista explicó que “los empresarios se han agarrado de la intimación de un sindicato que tenía personería en la provincia pero, en realidad, nos quieren sacar del juego, negándonos la posibilidad de discutir salarios después de que lo hicimos históricamente durante cuarenta años”.

“Están jugando a fondo, hay una posición muy dura de un grupo de empresarios y por eso estamos alertando, no solamente al Intendente, sino a todos los usuarios. Si dejamos a Mar del Plata sin combustible, vamos a afectar la logística y otras actividades que es lo que queremos evitar”, concluyó el dirigente gremial.

Nota dirigida al Intendente Carlos Arroyo

Al Sr. Intendente del Partido de Gral. Pueyrredon

Dr. Carlos Arroyo

“LA FUERZA ES EL DERECHO DE LAS BESTIAS”

Los trabajadores de Estaciones de Servicio queremos trabajar en Paz.

Nosotros los trabajadores de SMATA encuadrados en el CCT 80/89 de estaciones de servicios, queremos hacerle llegar a Ud. como jefe político de la ciudad nuestra preocupación ante la compleja situación que estamos viviendo en relación a nuestra paritaria salarial.

Hace setenta días que los compañeros paritarios designados oportunamente por nosotros comenzaron a trabajar al respecto en conjunto con los representantes de la CECOMY(Cámara Empresaria) y hasta el momento no hemos logrado acordar un aumento razonable, pero lo que es peor aún, hace más de un mes que se retiraron abruptamente de la discusión aduciendo entre otras cosas la irrupción de otro sindicato que pretendería arrogarse nuestra representación, la que ostentamos por más de cuarenta años y que no vamos a permitir que nadie nos arrebate.

Por lo tanto, nos parece decididamente importante informarle ante esta situación que pudiera culminar en una crisis mayor, la cual queremos evitar a como dé lugar, ya que estamos agotando todas las instancias y no queremos perjudicar a terceros con nuestra protesta ni dejar sin combustible a la ciudad y la zona ante la temporada estival.

Fundamentalmente por los males que ello acarrearía, sin perjuicio que si esto ocurriera, para su tranquilidad y de toda la comunidad, informaríamos de la medida con mucha antelación ya que no nos motiva otra cuestión que no sea la meramente reivindicativa.

Es por esto que nos hemos tomado el atrevimiento de acercarnos hasta el palacio Municipal en forma pacífica con este humilde documento pretendiendo comunicarle oportunamente del estado de situación, ya que la dilación generada por el sector empresario está generando incertidumbre en las más de cuatro mil familias que en Mar del Plata y la Región, ven como por intereses espurios se los utiliza como “Moneda de cambio” vaya a saber de qué contubernio.

Para culminar, queremos dejar claros principios ante Ud. de nuestra posición y reiterar que nuestro principal y único móvil que es la defensa de nuestros salarios y pretendemos que toda la población este enterada de la problemática propendiendo en la medida de la posibilidades resolver el conflicto en una “mesa” donde prime la cordura y el dialogo franco sin perjudicar a terceros ajenos al problema.

Somos hombres y mujeres que amamos nuestro trabajo, que es nuestro modo de vida lícito con el que sustentamos a nuestras familias, pero también tenemos orgullo, y no vamos a dejarnos vapulear, es por esto que humildemente solicitamos de sus buenos oficios para que realice todo lo que este a su alcanza para evitar “males mayores”.

Los trabajadores se lo vamos a agradecer.