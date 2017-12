Taxistas: Inseguridad, remises ilegales y un incremento que no llega

En relación a la proximidad de la temporada de verano y a la llegada de turistas a Mar del Plata, el titular del Sindicato Único de Peones de Taxis, Donato Cirone, dialogó con “el Retrato…” y analizó la situación del sector como también se refirió a los hechos de inseguridad que viven los trabajadores taxistas. “No creo haya un solo taxista que no lo quiera poner el botón antipánico”, aseguró.

En tal sentido, el referente del Sindicato Único de Peones de Taxis, aseguró que se reunió con el nuevo jefe departamental, Comisario mayor Soria y le plantearon la situación puntual que estaba viviendo el sector de los taxistas. “Dijo que se iba a poner a trabajar al respecto, en relación a las inquietudes que planteamos”, indicó.

“Hablamos sobre los corredores seguros que desde que asumió este gobierno se levantaron los mismos, se sacaron los móviles de CPC que recorrían los barrios de Mar del Plata y que vemos lugares donde no hay presencia policial”, adelantó Cirone.

Además, hizo hincapié en que “muchas veces a los medios no se les da mucha información sobre hechos de inseguridad para no alarmar a la ciudadanía, pero los hechos siguen ocurriendo. Que no vendan una postal que Mar del Plata es una ciudad segura y que no hay delitos, porque es mentira. La situación sigue teniendo los mismos problemas y no ha mejorado en nada”.

Duras críticas al accionar de Fernando Telpuk

Ante la consulta de “el Retrato…”sobre los botones antipánico para proteger la seguridad de los taxistas que implementaron desde el Municipio, comentó que se reunió en una serie de oportunidades con Fernando Telpuk. “Deja mucho que desear su gestión, porque todo lo que se comprometió a hacer, no lo cumplió”, afirmó.

En esa línea, criticó: “Que no ponga de excusa que los taxistas no quieren poner el botón antipánico, porque $60 es una suma irrisoria. No creo haya un solo taxista que no lo quiera hacer” y agregó que hablaron en varias oportunidades con el funcionario y que no han obtenido la respuesta que esperaban.

“Nos ha defraudado. Teníamos otra visión de su gestión”, dijo el referente de taxitas a la vez que aclaró que tal iniciativa la iban a implementar en conjunto con el Sindicato de Taxistas. “Telpuk se había comprometido a hacer operativos de interceptación sorpresiva en distintos barrios de la ciudad, pero no se cumplió”, expresó.

Remises truchos: “Es una competencia desleal”

En referencia al incremento de remises ilegales o “truchos”, manifestó que “ningún político quiere hacerse cargo de la gente que está sin trabajo y los tienen tranquilos haciendo una actividad ilegal”.

“No se están haciendo los operativos que realmente se tendrían que hacer y la ilegalidad se sigue incrementando cada día más”, destacó el referente de SUPeTax a la vez que aclaró: “Para nosotros es una competencia desleal, porque uno tiene que reunir un montón de requisitos para poner un vehículo a trabajar”.

En relación a lo anterior, explicó que “más allá de tener la licencia que es primordial, hay que respetar modelos de vehículos, condiciones de trabajo y un montón de cosas que son gastos”.

“Hablo de competencia desleal porque el que tenga cualquier tipo de vehículo, sin importar modelo, estado, si tiene hecha la VTV o cuenta con un seguro para pasajeros están trabajando de igual a igual con nosotros”, cuestionó Cirone.

En el tema remises “se hace muy poco o nada”

Además, remarcó que desde el Municipio “se hace muy poco o nada” y aclaró que “secuestrando uno o dos remises por día no sirve, no influye, porque pagan la multa y siguen trabajando. Tiene que haber multas ejemplificadoras y que el reincidente pague una multa igual al valor del auto como también que lo saquen de circulación directamente”.

“No ocurre todo lo anterior, porque ningún responsable político se quiere jugar la cabeza”, consideró el gremialista y añadió que “día a día se ven nuevas remiseras ilegales abiertas, donde operan este tipo de vehículos. Mucha gente que se queda sin trabajo pone a disposición su vehículo particular a una de esas remiserías y salen a trabajar como un auto habilitado”.