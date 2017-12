Familiares del ARA San Juan piden que continúen con la búsqueda

Después de que la Armada retirara el operativo de búsqueda del ARA San Juan y en el marco del encuentro con el Ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, los familiares de los submarinistas manifestaron su indignación ante la prensa y piden que continúen con la búsqueda de los 44 tripulantes.“Nuestro pedido es que así como los llevaron, que los traigan”, señalaron.

En tal sentido, Yolanda Mendiola vino a Mar del Plata desde San Salvador de Jujuy para esperar a su hijo Leandro Fabián Cisneros, cabo 1º del submarino ARA San Juan. “Le pedimos por favor que continúen con la búsqueda, ellos no pueden parar, los tienen que encontrar. El jefe de la armada está hablando ya de personas responsables, pero las familias queremos los cuerpos”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la armada “se tiene que comprometer a buscarlos y encontrarlos. Exigimos rescate. No estamos conformes con la respuesta que nos dieron” a la vez que aclaró que no les dan una solución y que se encuentran “totalmente desesperados. Estamos todos juntos en esto y no vamos a parar”.

Las familias quieren respuestas, es lo mínimo que nos tienen que dar”, señala Yolanda, quien también le pidió al presidente de la Nación Mauricio Macri que se acerque hasta el lugar.

A su vez, relató que le solicitaron a Aguad que “cambie la carátula, que sea de estafa y búsqueda. Tiene que cambiar esto” y agregó que “hay mucha angustia y mucho dolor. Tenemos que estar enteros porque queremos saber la verdad y queremos que nos los regresen”.

Consultados sobre si van a continuar en la ciudad, indicaron que les garantizaron la estadía en el Hotel y demás, según el Ministro de la Nación. “Hubo respuestas, pero no estamos conformes, porque no nos dieron la certeza de que van a cambiar esto del rescate y búsqueda. Nosotros no podemos estar tranquilos hasta que ellos no vuelvan”, señaló.

La mamá del cabo Cisneros contó que el jueves, cuando les dieron el último parte de la Armada, “fue un caos: gritos, llantos, señoras que se descomponían” a la vez que les pidió “a los países que tienen más tecnología, los rusos, los americanos, que no abandonen la búsqueda”.

“Nosotros seguimos con la fe. Tenemos que verificar lo que nos dicen. Si es una fatalidad la aceptaremos, pero si hay cosas ocultas queremos que salgan a la luz. Merecemos la verdad. Que den la cara las autoridades, acá adentro nuestros pares ya nos dieron la contención, más no pueden hacer”, concluyó.

Fotos Gentileza Dario Palavecino