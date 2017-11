Tundis: “Esta reforma aprobada en el Senado ataca al bolsillo de los jubilados”

“Va a ser un año difícil para la tercera edad. No olvidemos que no es sólo darles un arreglo. El gobierno hace ahorro tragándose un trimestre. La mitad de lo que le debería dar y la otra mitad en junio. Hace ese ahorro como lo hace a nivel salud” dijo la Diputada Nacional por el Frente Renovador, Mirta Tundis (FOTO) al referirse a la media sanción que se le dio en la Cámara de Senadores al proyecto de Reforma Previsional, quien se hallaba acompaña por la electa concejal Mercedes Morro.

La legisladora del Frente Renovador no dudó en afirmar que “era un proyecto que lo tenían que tratar hoy y sorpresivamente lo trataron anoche después de la jura de los nuevos senadores. Obviamente que el tratamiento de hace con los senadores que están en sus bancas hasta al 10 de diciembre. Lo cierto es que es un proyecto que tiene media sanción y ataca al bolsillo de los jubilados”

Calificó de “aberrantes” las declaraciones de “diputados que salen a decir que somos mentirosos. Maliciosos en la información. Que esto beneficia y produce equidad entre los jubilados. Y me pregunto y les pregunto a quienes dicen que produce equidad… qué equidad y poder adquisitivo van a poder lograr, cuando en el mes de marzo los jubilados con haberes mínimos en lugar de recibir un aumento de 860 pesos van a recibir 417. Que me expliquen qué poder adquisitivo van a poder mantener cuando la luz va a aumentar un 70 por ciento. O el gas un 45. Cuando el combustible viene aumentando constante. Y los medicamentos; el transporte” para preguntarse “de verdad, que me digan la relación de equidad entre esos aumentos contra un 5 que reciben los jubilados. Quiero que me lo digan los diputados del oficialismo que dicen que somos maliciosos.

¿ Se van a poder hacer cambios en Diputados?

RECHAZO. Mirta Tundis junto a Mercedes Morro en el Hotel Presidente Perón

Vamos a votar en contra nosotros, por ser una medida confiscatoria. Recordemos que el 10 de diciembre cambia la conformación de recinto. Esto se va a tratar en comisión. Cuando logren en las comisiones, que seguramente serán conjuntas, cuando logren el dictamen con el número que se requiere se va a tratar en el.recinto. Si en el recinto no se logra algo siete días posteriores al dictamen con un solo voto más…ya lo transforman en Ley. Por eso recomendábamos a la gente que votará a otros espacios. Que no les dieran mayoría al oficialismo. El recinto tiene que ser diverso para poder discutir y así se hace muy difícil. Van a tener la primera minoría y siempre obtendrán los votos.

¿Que importe es el ahorro que tendrá en Gobierno en su caja?

Sesenta mil millones de pesos. Pero no solo a los jubilados y pensionados. A las asignaciones familiares, las pensiones no contributivo y los que se tengan que jubilar en los próximos tres años cuyos haberes les va a salir inferior a lo que les corresponde. Para los que se tengan que jubilar, la actualización de los sueldos…donde se utiliza la movilidad del jubilado.esta movilidad en lugar de ser del 12 por ciento va a ser de 5.7. Obviamente que le va a generar una actualización inferior a la que le corresponde. Entonces no es sólo jubilados sino los que estén por jubilarse.

Mas adelante al referirse a los cambios que impulsa el Gobierno Nacional con respecto a la edad de jubilación, enfatizó que “no es el momento oportuno. Cuando uno habla de opcional muchos dicen que quieren seguir trabajando. Es perfecto, pero no es el momento. La pregunta es qué hacemos con los jóvenes. Recordemos que a comienzo de año a la Expo Joven se presentaron 200 mil personas. Si dejamos a la gente grande no damos oportunidad a los jovenes. Primero tienen que generar empleo genuino y después si. Hablemos de la opción a la edad que sea.

“Vuelve a aparecer el fantasma de las AFJP”

Remarcó que “Ese aumento de la edad puede tener algo escondido. Y qué es ese algo escondido. Que cuando quieran hacer la reforma integral del sistema jubilatorio la intencionalidad por parte del gobierno es la que le indicó el Fondo Monetario. Que le indicó modificar la movilidad jubilatoria que ya la tenemos. Aumentar la edad. Que ya la tenemos. Ir a los ahorros voluntarios y pagar una tasa sustitutiva. Es lo que cambia dejar de cobrar el sueldo de actividad como trabajador para cobrar la jubilación. El sueldo que se transforma en jubilación se llama tasa sustitutiva. Vean el documento del FMI donde dice que esa tasa tiene que ser inferior” acotando que “El Estado va a pagar una jubilación inferior, aumentan la edad opcionalmente, y esa mejora tiene que ir a los ahorros. Vuelve a aparecer el fantasma de las AFJP. Ese es el contenido al que le tengo temor. No olvidemos que Macri fue diputado de Menem y Cavallo. Y aprobó el sistema de capitalización.