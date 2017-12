Maxi Abad sueña con la Intendencia, previo paso por la Presidencia de Diputados

Con ese perfil bajo que lo caracteriza, pero sabiendo “tejer” como pocos, con el correr de los últimos meses se ha ido convirtiendo en la “sangre joven” de un radicalismo que quiere volver por sus fueros. Cada día va “soltando” un poco más su anhelo: pelear por la intendencia. Ya no lo calla. Empieza a asomar en mitad de la carrera rumbo al 2019. Hoy el actual diputado “Maxi” Abad no solo está proyectando su futuro para dentro de dos años, sino que se apresta a dar el gran salto en su carrera política: en la Ciudad de las Diagonales dan por hecho que será el futuro Presidente de la Cámara de Diputados en la renovación de autoridades.

¿EL JOVEN RADICAL CON APOYO DE LA GOBERNACIÓN

El oriundo de Mar Chiquita (y marplatense por elección) está entre quienes tienen mayores posibilidades de suceder (si así sucediese) a Manuel Mosca. Todo se daría en un acordado recambio pensando más en el 2019, ya que el radicalismo no quiere perder protagonismo. Si bien con el “Manu” los une una amistad abonada con viajes y compartida militancia en estos dos años pasados, el representante de la V Sección contaría inclusive con el “visto bueno” del “riñón” político de la gobernadora, quien tampoco lo vería con malos ojos.

EL “RUSO” PIERDE EL PELO PERO NO LAS MAÑAS…

Pero mientras esto se sucede, la joven promesa de los “boinas rojas”, mantiene fluidos contactos con su equipo marplatense, y ha comenzado a trabajar pensando en lo que se viene. En ese marco que se lo ve bastante seguido con uno de los “viejos” referente del radicalismo lugareño: Daniel Katz (FOTO). Así es como se los ha visto en largas charlas de café, especialmente en el reducto de Yrigoyen y la costa, son una prueba que el “Maxi” escucha a quien ocupara el máximo sillón de Luro e Yrigoyen y que hoy está dedicado más a la actividad privada. Pero “el Ruso” pierde el pelo, pero no las mañas. Se lo ve feliz en este regreso (desde un segundo plano) proyectado el futuro intendente radical.

¿MARCOS CABRALES INVITADO A SER CANDIDATO DEL PRO?

Claro que todo esto va a depender no solo de María Eugenia Vidal, sino de la propia UCR. Saben que deben llegar de manera compacta, con una unidad en serio no circunstancial, si es que quieren mostrarle a la “Mariu” que lo de ellos tiene futuro. Es aquí donde muchos se preguntan qué hará la Gobernadora con su tropa. En el PRO bonaerense muchos ven con buenos ojos la figura del reconocido Franco Bagnato, como uno de los candidateables a futuro, aunque no descartan figuras extrapartidarias y sin color político (como Marcos Cabrales con quien ya habrían tenido alguna charla), para ir con candidato propio. Todo es posible en la viña del Señor.

VILMA CON MAS FUTURO COMO LEGISLADORA QUE INTENDENTA

Muchos son también los que se preguntan en este marco cuál será la postura de la siempre vigente Vilma Baragiola. La concejal si bien tiene un amplio respaldo en general, sabe que en un proceso interno ante una potencial figura apoyada por la mandataria bonaerense, la puede pasar mal y perder todo. Es más, se dice por tierras platenses que Vidal no se olvida de algunos desaciertos de la marplatense, como cuando siendo titular de Desarrollo Social se fue de vacaciones a Brasil en medio de unas inundaciones , con el agravante de contar con los galpones de esa Secretaría llenos de ayuda y cerrados con candados. Por eso su futuro estaría en una de las Cámaras Legislativas

MOURELLE PREPARA NUEVAS MEDIDAS QUE SACUDIRÁN LA COMUNA

Si bien el drama del ARA San Juan, sacó el tema de los titulares de los medios periodísticos, la embestida de Hernán Mourelle contra los municipales sigue su curso. Por estos días se ha conocido una circular sobre el recorte (sí o sí) de las extras, que habrá de afectar seriamente, no solo el bolsillo de los trabajadores, sino el normal desarrollo de la actividad administrativa. En tal sentido desde el sector de sus socios radicales han prendido la voz de alerta. Saben que las medidas les quitará logros que muchos dirigentes radicales lograron en años de lucha. Hoy de un plumazo pueden perderlo todo. ¿Lo permitirán los socios del PRO?

UNO DE LOS DUEÑOS DEL PUEBLO QUIERE QUE AUMENTEN EL BOLETO

No hay dudas que este pueblo grande (léase Mar del Plata) tiene bien marcado sus “dueños”, y entre ellos se destaca el de los empresarios del transporte, hoy en la sola figura de Insa Jrs. que merced a sus buenos contactos y cuestiones de mucho peso, maneja no solo el Concejo Deliberante, sino además a cierto sector de la Justicia, la que viene esquivando merced a un mas que buen asesoramiento de sus excelentes abogados. Por eso va por más.

ARROYO Y SUS BOYS TRABAJARON A FULL PARA SATISFACER LA DEMANDA

A menos de una semana del pedido de aumento presentado en la Municipalidad, Arroyo y boys se pusieron a trabajar a destajo para satisfacer la demanda empresarial y en cuestión de horas realizaron un estudio de costos, que si bien no alcanza los $ 10,99 que reclaman los dueños de las calles y avenidas de Mar del Plata, se acercará bastante al 37% de incremento solicitado. Es cierto que aumentó tanto en combustible como en repuestos, pero la realidad marca que no se condice con el bolsillo del trabajador de a pie.

EMPRESARIOS YA TIENEN LISTA SU FUERZA DE CHOQUE: LA UTA

Nadie duda que Carlos Fernando y sus concejales les darán el “viso bueno”. Temen que los empresarios se enojen y saquen a la calle su “fuerza de choque” que no son otros que los laboriosos choferes . Sucede que Insa y sus socios tienen la “cláusula gatillo” a aplicar: no ha aumento y entonces no le pagaran en tiempo y forma a los colectiveros, y de ser así se vienen una serie de medidas de fuerza de los comandados por el siempre predispuesto a para los colectivos, el pulcro de Sergio Medina. Eso traducido en limpio: Arroyo no quiere un escándalo en las puertas de la temporada y como nadie quiere pagar ese “costo político”, entonces que pague el pueblo.

LOS DEFENSORES DEL PUEBLO MARPLATENSES TRAS UNA UOTPIA

A todo eso desde la Defensoría del Pueblo reclamaron que el estudio de costos lo realice la Universidad Nacional de Mar del Plata, al entender que se trata de una institución “objetiva y autónoma”. Walter Rodríguez, uno de sus titulares, insitió con la iniciativa para que la Universidad Nacional de Mar del Plata realice el estudio y análisis de costos del boleto del transporte urbano de pasajeros.

QUIEREN DARLE SOLIDEZ Y TRANSPARENCIA AL INCREMENTO

A su vez pidió que se realicen consultas pertinentes con Colegios y Consejos Profesionales vinculados a la temática, como el Colegio de Ingenieros y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. “Necesitamos contar con todas las herramientas que podamos a fin de darle solidez y transparencia al incremento de la tarifa de transporte que todos los años se actualiza”, explicó y agregó que “en la mayoría de los casos el proceso de los incrementos del boleto son problemáticos”.

GOBERNANTES QUE NO QUIEREN PONER LO QUE HAY QUE PONER

Si el lector piensa que esto será canalizado satisfactoriamente, está muy equivocado. No quieren (empresarios y autoridades) que un trabajo, como el que realizaría la Universidad, tire por tierra un sistema que les permite años tras año seguir engrosando sus cuentas bancarias a costillas de la necesidad de la gente. Eso de intentar “buscar distintas opiniones de especialistas, en el cálculo de tarifa de un servicio público con la participación y las opiniones de quienes realmente saben”, quedara para otra oportunidad; para cuando los gobernantes pongan lo que hay que poner sobre la mesa y no ser coptados por uno de los dueños del pueblo.