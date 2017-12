La Fiscalía pide que Junqueras, los ex ‘consellers’ y ‘los Jordis’ sigan en prisión sin fianza

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez que el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, siete ex consellers y los líderes de las entidades independentistas Òmnium Cultural y ANC continúen en prisión incondicional. El magistrado Pablo Llarena decidirá el lunes, víspera del inicio de la campaña del 21-D, si los mantiene en prisión preventiva o les deja en libertad provisional bajo fianza.

Todos los imputados han acatado la aplicación del artículo 155, algo a lo que ya se habían comprometido por escrito y que la Fiscalía considera insuficiente para justificar su libertad. Los investigados han respondido a las preguntas preparadas por sus defensas. Entre ellas estaba la pregunta clave de si se comprometían a actuar en el marco de la Constitución.

La respuesta ha sido que sí, añadiendo que entienden que la Constitución debe interpretarse de forma flexible y que ahora debe pasarse a una etapa de negociación. También han explicado que van a participar en las elecciones -con la excepción de la ex consellera Dolors Bassa- y que actuarán por los cauces “democráticos”. La respuesta no ha convencido a la Fiscalía ni a Vox, cuyo abogado, Javier Ortega, también ha pedido que todos sigan en prisión.

La Fiscalía del Supremo considera poco significativo que asuman algo que es evidente

El Ministerio Público ha comunicado al juez que se opone a la libertad bajo fianza porque persiste el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. A juicio del Ministerio Público, los imputados actúan como una organización criminal y tienen una hoja de ruta que siguen cumpliendo.

La comparecencia de hoy se ha celebrado a petición de los ex consellers de ERC y PDeCaT encarcelados, así como de los líderes de las entidades independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que han pedido al juez Llarena que les deje en libertad provisional mediante unos escritos en los que dicen apostar por un futuro “diálogo” dentro de la Constitución.

Oriol Junqueras fue el primero en declarar, en una comparecencia que duró unos 20 minutos. A continuación fueron interrogados Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Las declaraciones se realizarón de manera individual y como las dependencias del Tribunal Supremo no tienen celdas, cuando uno de ellos declaraba, el resto aguardaba en el cercano edificio de la Audiencia Nacional, donde tienen dependencias carcelarias.

El abono de la fianza y los trámites de la prisión podrían demorar las salidas

La Fiscalía no cree que el mero acatamiento del artículo 155 sea suficiente motivo para revocar la prisión incondicional impuesta a los 10 encarcelados. Fuentes del Ministerio Público estiman que limitarse a decir que asumen lo que ya es una realidad evidente no parece un indicio rotundo de que en adelante vayan a actuar sólo por los cauces legales.

Hasta el momento, el ex vicepresident Oriol Junqueras y los siete ex consellers presos han dejado claro en sus recursos hasta dónde están dispuestos a llegar, y no van más allá de las referencias a la aceptación de un l artículo constitucional que desembocó en su destitución.

En el escrito en el que Junqueras pedía al Supremo la comparecencia que hoy se celebra, se leía: «En resumen, mis mandantes aceptan la aplicación del artículo 155 CE […] y aunque resulta evidente que no sería su intención, ninguno de mis mandantes ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva».

En recursos previos ante la Audiencia Nacional -que hasta la semana pasada se encargaba de su caso– el ex vicepresident añadía que ladeclaración unilateral de independencia tuvo un valor «estrictamente político». Esta concesión no aparece en la última petición de libertad al Supremo, aunque es posible que la haya esgrimido ante el juez. Otros ex consellers prefirieron decir que no venía al caso pronunciarse sobre este tema.

Las asociaciones independentistas , ANC y Omniun Cultural, ya han comenzado a recaudar fondos para abonar las eventuales fianzas y presentarlas en cuanto se impongan, para que la excarcelación sea lo más rápida posible. Sin embargo, la logística habitual para verificar que se ha depositado el importe de la fianza y los trámites penitenciarios podrían demorar la salida efectiva de prisión.

Los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y las ex conselleras Dolors Bassa y Meritxell Borràs han sido los primeros en llegar a los calabozos de la Audiencia Nacional, luego lo hicieron Oriol Junqueras y los cinco ex consellers, encarcelados en la prisión de Estremera.

Según uno de los abogados defensores, el partido dispone de una caja de seguridad con una “cantidad razonable” de efectivo para hacer frente a eventuales fianzas que puedan imponerse a los ex consejeros del PDeCAT Meritxel Borrás, Josep Rull, Jordi Turull y Josep Forn, al tiempo que señaló que las sociedades civiles también cuentan con una “caja de solidaridad” en la que contarían también con recursos suficientes para abonar las fianzas.

Puigdemont: hagan “lo que haga falta para salir”

El presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, ha pedido este viernes por la mañana a los ex consellers en prisión preventiva que hagan “lo que haga falta para salir” de la cárcel, una petición que ha extendido a los líderes de Òmnium, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sànchez.

Hugo Barze – Corresponsal en España