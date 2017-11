Indescriptible dolor de familiares que se quedaron sin la última esperanza

Familiares de los 44 tripulantes escucharon entre la angustia y el llanto, el informe de la Amada que daba cuenta que se descartaba el rescate de los marinos tras no poder hallar la nave. Hubo llantos, gritos y hasta descompensaciones. La angustia y una tristeza infinita se apoderó de ellos.

Jorge Villarreal, padre de Fernando que navegaba en el submarino fue contundente: “No fue la manera adecuada, me parece, para nosotros los familiares”, para reconocer que “Lo que sí nos remitimos a que se ha extendido hasta el doble del tiempo de las posibilidades de rescatarlos”, y manifestó estar “viviendo un sueño”, al ser algo que no puede creer. “Igualmente, tengo fe, esperanza pero mucha incertidumbre y angustia, más cuando no hay indicios de nada. Ante la nada prefiero seguir pensando en lo positivo. Ellos tienen la posibilidad de, ante una emergencia, (poner) todas las medidas para ser ubicado”, dijo el padre de Fernando, quien acotó que la sensación que le quedó después del parte que brindó el vocero de la Armada, Enrique Balbi. “La última migaja de esperanza de migaja que me quedaba quedaba, me la acaban de tirar a la basura”.

Por su parte Luis Tagliapietra (FOTO) , padre del Alejandro, teniente de Corbeta de la embarcación, se mostró muy dolido por el final anunciado”Van a ser una búsqueda pasiva y ver si lo encuentran. Dan por hecho que no hay sobrevivientes y no van a intentar un rescate. Eso es lo más cruel“, afirmó. Tagliapietra aseguró que está decepcionado porque “me prometieron algo y a los seis días se desdijeron”.

“Parece que estamos peleando con (Mike) Tyson en el mejor momento de su carrera. No nos dan respiro. Es increíble”, dijo en referencia a la sucesión de noticias que dio la Armada en la última semana.

Tagliapietra apuntó contra la Armada y afirmó que les mintieron a los familiares. “Pretendía que nos digan la verdad sea cual fuere. Pero nos mintieron desde el primer día. Nos ocultaron lo que sabían. Nos fuimos enterando por los medios de lo que pasaba”, indicó.

“Estoy seguro de que él está intentando lo posible para que lo traten de ubicar”, continuó, para destacar el modo en que informó de la situación la Armada “no fueron las palabras adecuadas” para que no cayeran sobre los familiares “de esa manera”. “Igualmente tenemos que estar preparados para lo peor”, añadió.

“No sé si por lo que opiné en los medios, pero no me hablaron nunca más. Me acabo de enterar con ustedes (la prensa) de esta medida, la cual me destruyó la última mínima esperanza que tenía, porque ya directamente dicen que ni siquiera van a intentar salvarlos por más que encuentren el submarino”, subrayó. Tagliapietra y otros familiares pidieron este miércoles a la Justicia ser querellantes del caso en el que se investiga si hubo algún delito en torno a la desaparición del buque.

“No cumplen con la promesa de que les iban a buscar hasta que los encontraran pase lo que pase. Volvieron a mentirme y no tiene ni lógica”, concluyó