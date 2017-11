Show internacional de The Skatalites Band en Mar del Plata

Este viernes llegan a Casa Rock The Skatalites Band en el marco de su Platinum Ska Tour. Invitados: La Colombina y Planalto Reggae. The Skatalites están considerados los creadores del ska y, por tanto, influenciadores del rocksteady, del reggae —ya sea early(skinhead) o roots (rastafarismo)—, del dub, del dancehall, y del de sus descendientes musicales que derivan de los sonidos tradicionales de Jamaica.

Sus primeras grabaciones de ska datan de junio de 1964, aunque estos músicos habían trabajado bastante tiempo antes como banda de estudio para el sello Studio One, grabando principalmente rhythm and blues. Los miembros originales de la banda obtuvieron su formación musical a partir de los músicos de jazz de la isla. Por eso, aunque se inspiraron en lo que sonaba en Estados Unidos (principalmente boogie woogie) y los sonidos africanos, la música de The Skatalites y por lo tanto el ska, contiene muchos elementos propios del jazz. Otra influencia decisiva para la creación de la música ska fue la música afro-cubana, también llamada “música latina”. De hecho Lloyd Knibb (baterista) explicó abiertamente que el ritmo tan singular que creó fue inspirado por tocar ese estilo de música en las grandes orquestas de la época previas al ska. Entonces, de la fusión de música afro-cubana, jazz, rhythm and blues, mento y calypso nació el ska.

Los miembros originales de The Skatalites fueron Don Drummond (trombonista), Tommy McCook (saxo tenor y flauta), Roland Alfonso (saxo tenor), Lester Sterling (saxo alto), “Dizzy Johny” Moore (trompeta), Lloyd Brevet (bajo), Lloyd Knnibb (batería), Jackie Mittoo (piano y órgano), Jah Jerry Haines (guitarra).

The Skatalites grabaron para los soundsystems a través de Studio One, del que eran banda de estudio. Llegaron a ser muy populares en Jamaica y fueron la influencia de toda la música posterior en la isla. La mayoría de grandes artistas de música jamaicana, como Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, Toots and the Maytals, Laurel Aitken o Prince Buster grabaron o dieron conciertos con ellos, e incluso hoy en día, muchos grupos tienen colaboraciones con el grupo por lo que significa para esta música, por ejemplo, los norteamericanos New York Ska-Jazz Ensemble. La banda original se disolvió en 1965, año en que el líder del grupo (Don Drummond) mató a su esposa y lo internaron en el centro psiquiátrico De Bellevue, centro en el que murió al cabo de dos años.

La banda reapareció reformada como grupo en el año 1983 y en la actualidad siguen tocando, aunque la mayoría de componentes han sido reemplazados. Recibieron dos Grammy en 1996 y 1997. Los últimos álbumes de Skatalites contaban mayormente con nuevas grabaciones modernas de temas de la banda original, pero en los últimos años podemos encontrarnos ante álbumes de estudio totalmente inéditos como Bashaka o On the Right Track, por ejemplo.

Han estado activos desde el año 2014, donde han tocado en una serie de festivales internacionales de Reggae.