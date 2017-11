Ricardo Echegaray declaró en el caso Ciccone y complicó el futuro de Amado Budou

El ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray negó este martes que un documento que presentó el arrepentido Alejandro Vandenbroele para levantar la quiebra de la empresa Ciccone haya tenido su aval y reiteró que firmó una resolución para que la empresa entre a un plan de pago como marca la ley. Su abogado dijo que “Se reunió con Boudou, que le manifestó la preocupación por la importancia de la impresión de papel moneda y la supervivencia de Ciccone. Nadie más habló con él sobre este tema”

Echegaray estuvo durante cuatro horas en los tribunales de Comodoro Py, donde compareció ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, quien le tomó declaración indagatoria por la causa en la que se investiga el origen de los fondos que se utilizaron para la compra de la imprenta Ciccone Calcográfica.

“Hoy asistí al tribunal a despejar todas las dudas y sospechas que pudieran tener. Me sometí al total del interrogatorio que hizo tanto el juez como el fiscal”, dijo Echegaray a los medios después de la indagatoria.

El ex titular de la AFIP contestó preguntas y pidió su sobreseimiento. Esta fue la segunda indagatoria para Echegaray quien ya se había presentado en marzo pasado.

La nueva citación se dio tras la declaración como arrepentido de Alejandro Vandenbroele, dueño de “The Old Fund”, la empresa que compró Ciccone. quien presentó un documento en el que se le da a Ciccone un plan especial para levantar su quiebra. Vandenbroele declaró que se lo hicieron llegar durante las negociaciones para convencerlo de que todo estaba encaminado. Era 2010.

Echegaray dijo hoy que ese documento no fue incorporado al expediente de la quiebra de Ciccone y que se trató de un proyecto que le acercó el entonces jefe de asesores Rafael Resnick Brenner. “Ese documento es una explicación de los pasos que se habían dado sobre Ciccone. Pero ese oficio que lleva la firma de Echegaray no cumplió ninguna función, fue puramente oficioso, ni siquiera se incorporó al expediente porque no se le dio curso. Al que se le dio curso es al que recoge las observaciones que Echegaray hace a que debía ajustarse a la Resolución 970“, explicó León Arslanián, abogado de Echeagray. La Resolución 970 establecía el plan de pagos sin quita de la deuda.

“A ese oficio es evidente que le sacaron una fotocopia en el medio y seguramente circuló entre quienes tenían algún interés en esta causa. Es un uso indebido de un documento que no tenia ninguna capacidad resolutiva”, agregó Arslanián.

El abogado del ex funcionario agregó que hizo el trámite en el plazo previsto en el proceso administrativo. Como en su primera indagatoria, Echegaray negó cualquier responsabilidad y señaló que Ciccone recibió el trato de su quiebra como establece la ley. “Todo lo que hizo fue que se busque una solución que pueda estar en el ámbito de su competencia“, detalló.

Consultado sobre si Echegaray recibió algún llamado para que intervenga como titular de la AFIP en el caso Ciccone, Arslanián contestó que no y que solo se reunió con el entonces ministro de Economía Amado Boudou. “Se reunió con Boudou, que le manifestó la preocupación por la importancia de la impresión de papel moneda y la supervivencia de Ciccone. Nadie más habló con él sobre este tema“, declaró el abogado.

En el cierre de su indagatoria, Echegaray pidió su sobreseimiento.