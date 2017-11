PAMI: Procesan a ex funcionaria kirchnerista Alejandra Urdampilleta y a otras nueve personas

La ex funcionaria kirchnerista María Alejandra Urdampilleta, fue procesada junto a otras 9 personas por juez federal Santiago Inchausti en la causa que investiga una maniobra de presunta defraudación al Estado a través de la contratación de una sociedad falsa para brindar servicios odontológicos, cuya prestación- según el magistrado- generó un perjuicio patrimonial, que en un primer momento fijó de 964.000 pesos aproximadamente.

La resolución judicial comprende a la entonces directora a cargo de la Unidad de Gestión Local XI de Mar del Plata, dependiente del INSSJP, a los auditores del organismo y a los responsables de la empresa “falsa”

La medida fue apelada en las últimas horas por el doctor Facundo Caparelli, defensor de Néstor Fabián Pardo, Marcela Susana Pagano. En cuanto al resto de los acusados , entre los que se encuentran Rubén Carlos Aparicio, Rubén Carlos Pallaro, de la empresa que contrataba los servicios; el escribano Ricardo Rubén Vaquero y a los integrantes del PAMI María Alejandra Urdampilleta, Hugo Daniel Artero, Berta María Pasini y Cesar Miguel Lozano, recién apelarían la medida antes del vencimiento técnico existente para tal fin.

El juez Inchausti, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata, entiende que existió una administración fraudulenta entre los integrantes de una sociedad falsa o “fantasma”, denominada Integradora del Sudeste SRL (integrada por personas fallecidas o prestanombres); cuya finalidad era defraudar al Estado Nacional con prestaciones de servicios odontológicos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Inchausti para dictar el procesamiento dio como probado que el no control de las prestaciones no se concretaban o eran realizadas por personal médico no autorizado, lo que le permitía a esa sociedad fantasma la presentación , para su cobro, de facturas ante el INSSJP, cone presuntos servicios odontológicos prestados, y las firmas de personas inexistentes o fallecidas provocando un perjuicio patrimonial.

Cabe señalar por último que a cada uno se le dictó un embargo de un millón de pesos