Laura Lario: “Yo barajo todas las hipótesis, menos las del suicidio y de la fuga”

Después del cambio de carátula en la causa del arquitecto Fernando Lario a Homicidio en ocasión de robo, Laura, hermana del marplatense desaparecido desde hace 5 años, dialogó con “el Retrato…” y manifestó: “No me cierra la hipótesis de homicidio en ocasión de robo, pero sí la de homicidio o que hayan simulado un robo, después de mandarlo a matar”.

“Nos enteramos este miércoles por los medios del cambio de carátula en la causa. Lo tomamos mal, nos cayó como un balde de agua fría la noticia”,señaló Laura Lario, hermana del arquitecto desaparecido en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, se refirió puntualmente al cambio de carátula que se hizo en la investigación de averiguación de paradero a homicidio en ocasión de robo. “Hay que ver lo que están haciendo, pero según el abogado, hay pruebas muy precisas y concretas. Espero poder juntarme con ellos para que nos digan como viene la mano y poder cerrar esta historia”, señaló.

“Yo barajo todas las hipótesis, menos las del suicidio y de la fuga, porque evidentemente a mi hermano algo le pasó. Hay cosas que no me cierran y que están en la causa, pero quizás los que están trabajando en ella me lo pueden explicar”, consideró.

Además, consideró que esta información se da a conocer en los medios “porque se filtró por la Fiscalía seguramente. El Procurador General está muy al tanto de lo que sucedía en la causa y nos mandaron dos personas que vienen una vez cada 15 días a trabajar en la investigación”.

“Se están metiendo fichas a muchas cosas en que habían quedado con las puertas abiertas y estuvieron tomando más testimoniales que nunca se habían tomado. Sé que están trabajando bien y van para adelante, pero no me dijeron nada de esto, porque no podían”, aseguró Lario a la vez que remarcó quetenía conocimiento que estaban “detrás de una pista”.

En relación a la información que circula sobre los datos que aportó un supuesto testigo de identidad reservada, detalló: “No sabía nada de esto previamente, de todo me fui enterando por los medios” a la vez que apuntó: “Me da bronca que nos enteremos de esta manera, pero más bronca me da es que si tienen algún dato certero y se filtra, no lleguen al punto que tienen que llegar por esto”.

En ese contexto, describió: “No me cierra la hipótesis de homicidio en ocasión de robo, pero sí la de homicidio, por un montón de cuestiones que hay en la causa”, en relación a lo que explicó que le parecería más creíble que alguien haya mandado a matar a su hermano y que lo hayan hecho “parecer un robo”.

“Al voleo no te roban y te matan. Incluso hay un mensaje del cual tienen que saber quién lo mandó, es raro que mi hermano antes de morir haya pedido y le hayan dejado enviar ese mensaje”, agregó Laura Lario a “el Retrato…”

Por otra parte, se refirió a la actuación de la Fiscalía en la causa y confesó: “No confío en la justicia, lamentablemente en todo este tiempo me he topado con mucha gente y me he metido en un camino muy largo y oscuro, donde se encuentra una persona de bien entre muchas que lo único que les interesa es el poder y el ego”.

“Hasta que no tenga el cuerpo, los huesos o algo de mi hermano para mi todo esto no está cerrado”, aseguró la hermana del arquitecto a la vez que indicó: “Espero que se resuelva de una vez por todas y que encuentren algo de mi hermano”.

“Después de 5 años y medio no creo que haya ningún cuerpo. Ojalá algo aparezco, puedan cotejar y yo pueda decir que este era Fernando Lario para poder cerrar con esta historia que nos tiene muy agotados a todos, muy tristes y cada día es peor”, concluyó Laura Lario en conversación con “el Retrato…”