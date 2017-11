Fue por tres meses a Madrid, pero dejó todo para quedarse en España

La imagen que deja Fabiola es similar a la del deportista que aunque haya obtenido títulos o campeonatos, continua entrenando para superar su listón de triunfos. Fabiola ensaya y ensaya para superar la actuación anterior, para llegar a ser la mejor o estar más cerca de serlo….como dijo aquel ministro inglés: sangre, sudor y lagrimas, porque solo con esfuerzo se logran los éxitos.

Nunca dejó de adaptarse a una realidad cambiante para lograr su sueño, aquellos viajes de tres meses a España, en alguno de aquellos ensayos la vió bailar Cristobal Reyes, tío del famoso bailarín de flamenco, Joaquin Cortés .

Cristóbal, le propone a Fabiola que asista a clases con su esposa Juana Amaya, para lo cual debe viajar a Sevilla, con lo cual desde el 2000, ya no se trata de viajar tres meses a España, es un proyecto de continuidad.

Aquella mocosa de tres años, aquella adolescente, la misma que instaló en su Cordoba natal un estudio superior de danzas, ya estaba en Madrid, ya no se trataba de un viaje de tres meses, estaba más cerca de su hacer realidad su sueño. Fue el momento del cambio, fue el momento en el que Fabiola, dejó todo para quedarse en España y hacer realidad su sueño.

“el Retrato…”: ¿Cuándo y cómo es el traslado a España?

Fabiola; “ en el 2003 vendo el coche, dejo a Natalia Castro al frente del Estudio Superior de Danzas, porque ya no podía dirigir desde Madrid su instituto. Más cosas, quedé embarazada, viajo con mi pareja. Fue duro, no esperaba que me llamen”

Para adaptarse a la nueva realidad, trabaja como entrenadora, en un importante gimnasio en el barrio de Salamanca, en calle Serrano, mientras continúa con sus ensayos.

Niña, adolescente y mujer

Más adelante dio vida a un proyecto llamado “de Niña a Mujer”, que resume su historia a través de un “ raconto” de su vida…. Fabiola niña, adolescente y mujer, Fabiola esposa y madre, Fabiola artista- En este momento, el proyecto esta aparcado, pero seguramente, volverá a ponerlo en marcha, . Solo ella sabe cuando, ero lo hará, sin duda.

“el Retrato…”: ¿Qué es triunfar para ti?

Fabiola: “Triunfar es poder vivir de lo que soy, toda mi vida quise bailar flamenco, en un momento sentí que Córdoba con todo mi cariño me había dado todo, pero quería más, quería disfrutar bailando todo lo que sea flamenco, todos los “palos “, todos los ritmos, trasmitir en cada actuación mi forma de sentir el flamenco. No sé hasta dónde llegaré, para mí lo importante es disfrutar mientras voy haciendo el camino, el viaje es mi felicidad..m iviaje balando flamenco es mi felicidad…..mi vida.”

“el Retrato…” finalmente quiso saber sobre su familia cordobesa

Fabiola : “ Mi mamá es cantante de tangos, Estella Duval, aún sigue actuando, lo hace en las Termas de Río Hondo. Mi hermano, Guillermo Vanadia es monologuista “

Como dice el refrán: “de casta le viene al galgo”….. como dicen los sevillanos… “esta niña tié musho arte, arte puro”