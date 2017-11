Fabiola fue tras un sueño, hoy convertido en realidad ¡¡¡Bailar flamenco en España!!!

Fabiola Vanadia Avendaño contestó con un rotundo ¡No! cuando se le preguntó si había sido una adolescente normal, con salidas, vida social , o era ese “un bicho raro”, de esos que viven metidos en una burbuja?”

Fabiola “jaja, ¡NOO! Tenia el foco en lo que siempre quise, que el baile fuera mi profesión, pero, (sigue sonriendo) era de lo más normal, salía, en el colegio tenia otra amiga Norma Cuesta también saliamos juntas y teníamos grupo para divertirnos.”

“el Retrato …: ” Cuando finalizó el ciclo del Teatro San Martín, que sucedió?

Fabiola: “ No ingresé en el cuerpo de ballet del Teatro, empecé poniendo un Estudio Superior de Danzas, en la calle Jachal de Córdoba, allí estuve dando clases durante ocho años, con toda la formación recibida, me volqué en las clases, baile americano, salsa, clásico, danza española por supuesto. “

“el Retrato…”:¿Y que más pasó antes de llegar a España?

Fabiola ; “ Trabajé mucho, muchísimo, incorporé gente para que me ayudará, pero notaba que el tiempo iba pasando y algo dentro de mí, me decía que ese no era mi sitio, que no era mi espacio, que no había llegado donde quería. Si, claro bailaba, pero yo quería volar hacia mi objetivo…¡¡¡bailar flamenco en España!!

“el Retrato…”:¿Y qué sucedió, que más…?

Fabiola: “ Continuaba tomando clases de Flamenco, en Córdoba había concluido mi formación entonces decidí viajar a Buenos Aires, para perfeccionarme y fui alumna de Graciela Rio Saenz, viajaba todos los meses y la profesora viendo mi desempeño, no sé, el talento y las ganas, me consiguió como premio una beca. “

“¡El premio, esa beca era que iba a realizar una actuación en Buenos Aires..No podía fallar, era solo una actuación…Ahí, confirmé que aquello que sentía de niña, esa vocación que cada vez era más fuerte, a través de una sola actuación en Buenos Aires, me marcó el siguiente objetivo, ir a la fuente, viajar a España…senti que era el momento de volar hacia mi objetivo…”

“el Retrato…”: Las decisiones muchas veces implican renuncias, negociaciones,a veces con uno mismo..¿Cómo afrontaste la tuya?

Fabiola: “Primero tuve que conciliar la vida personal, dejar organizado el Estudio Superior de Danzas de la calle Jachal, mi estudio, decidi viajar a Madrid en los meses del verano cordobes, en enero del 2000, ansiaba una formación específica, quería confirmar que aquello que sentía en mi interior debía y yo quería que se completara en la realidad, que mi visión, mi sueño era bailar flamenco en España desde chiquita y este era el momento de materializarlo en España, claro, formarme y actuar en España era el objetivo y para eso viajé.”

“Tenia noventa días – prosigue Fabiola,- solo noventa días para descubrir, conocer, contactar con auténticos profesionales de ese mundo que es el flamenco para demostrar mis méritos, mi poco o mucho talento,necesitaba una respuesta a tantos años de trabajo, tantas horas de ensayo, sudores, pies cansados, cuerpo agotado pero no vencido, porque la decisión era firme…yo queria ser bailaora de flamenco en el pais del flamenco…”

“el Retrato…”: ¿Qué sucede a partir de tu llegada a Madrid?

Fabiola: “Venía con algunos contactos, pero nunca se sabe si son buenos, hasta que estás en el lugar, en el terreno, en Madrid conocí a María Magdalena. Para el público es probable que no le suene su nombre, pero en el ambiente del flamenco, para confirmar si sabes bailar, debes bailar, frente a ella, trabajar, ensayar, más ensayos, agotamiento, pero cada vez me sentía más cerca de cumplir mis sueños.Con María Magdalena, profundizo cosas que ya sabía, pero me confirma que lo hago bien, perfecciono el taconeo, el movimiento corporal, brazos, giros, amplió el manejo del abanico y del mantón, cosas.. cosas importantes , ritmo, timming, pausa, nuevos gestos técnicos…”

“el Retrato…”: Siempre con María Magdalena o tomaste clases con más profesores?

Fabiola : “No, también tomé clases con Alfonso Loza, más refuerzo sobre lo aprendido y aprendo , siempre aprendo , siempre refuerzo lo ya conocido.”