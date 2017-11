ARGENTINOS POR ESPAÑA: Fabiola Vanadia Avendaño, una cordobesa bailaora de flamenco

El espacio que El Retrato de Hoy dedica a la presencia de compatriotas en la Península Ibérica, tiene como protagonista a una mujer, a una de tantas argentinas que con su trabajo, su tenacidad, a veces desde el anonimato o en ocasiones, desde la notoriedad que conlleva su profesión, son un testimonio viviente de nuestro país, sus costumbres, el acento y sin proponérselo, representan a nuestro país.

En este caso se trata de una “ bailaora” de flamenco, asistimos a su actuación en un local madrileño , un cartel anunciaba el espectáculo …. allá fuimos, desde luego el nombre de la calle anticipaba algo bueno, Paseo de la Esperanza, vino bien porque no eramos muy optimistas…¿una argentina bailando flamenco en el país del flamenco? mmm…

El recinto, era semejante a lo que conocimos como “café concert”, aforo completo, mesas redondas con veladores, al fondo sobre el tablao, dos intérpretes con guitarra y cajón y una bailaora en el escenario, lo de menos era su nacionalidad, lo importante era el arte flamenco,, las figuras plásticas, el sentimiento marcado en gestos, taconeo fuerte, seguro, , giros, brazos abiertos “comiéndose” el escenario, haciéndolo más pequeño porque grande era la figura de la cordobesa Fabiola Vanadia Avendaño, , bailaba con el “quejió” , con el “salero” andaluz propio de las grandes estrellas del flamenco.

“el Retrato…” la entrevistó días más tardes; aquella noche no era el momento, era su noche y cuando finalizó su actuación, el público presente quiso llevarse autógrafos o selfies o las dos cosas, como recuerdo.

El reencuentro también estuvo marcado por la lluvia, una tarde de otoño, y el lugar de la entrevista fue en una cafetería del Madrid de los Austria.

Fabiola llego vestida de vaquero, campera con chaleco, presencia juvenil, normal, qunque su pelo negro, renegrido, con raya al medio y cola de caballo, mostraban su imagen gitana, flamenca, hasta para tomar un té. La persona y la bailaora en el escenario y en la vida civil; el mismo ser especial.

“El Retrato…” ¿Vocación o profesión? En todo caso ¿desde cuando ‘?

Fabiola; “Aunque no lo creas, estudio danzas desde los tres años, en mi Córdoba claro, desde chiquita..mi profesora era Susana Soriach, también estaba Silvia, me trataban con un cariño especial. Muchas veces, dormía la siesta en el estudio, para luego seguir tomando clases.. Era mi casa también, fue algo especial, vocación, si claro vocación desde entonces, no era flamenco, eran danzas españolas, bailes regionales típicos, en las actuaciones, la danza del fuego y esas cosas, baile español… ”

Continúa diciendo: “Para Susana, yo era “su nena preferida”, me pasaba horas estudiando y practicando, clases. Susana era algo más que profesora, una mezcla de mama y de protectora aquella niña Fabiola.

Susana “vió”, “sintió” que dentro mío no solo había algo de talento, sino que mi vida es la danza.

“el Retrato…” ¿cuantos años estuviste con el estudio de Susana?

Fabiola “Hicé danza clásica hasta los ocho años, esto me ha dado una formación técnica muy rigurosa, claro que luego tenes que continuar, incluso es importante hacer gimnasia y trabajar sin parar hasta llegar a ser profesional de la danza

“el Retrato…” ¿Y después del estudio de Susana?

Fabiola; “A los ocho años, pasé al Teatro San Martín, que es un símbolo de cultura en Córdoba y ahí no llegué por recomendación, eran ocho años de estudios, pero luego de mi presentación, me pasaron directamente al segundo año. Venía muy bien preparada por Susana… o sea, que al final solo hicé siete años para completar el ciclo.”

“el Retrato….” ¿Qué destacas de este período de aprendizaje? – La evocación, los recuerdos que afloran, le hacen bajar la vista para intentar ocultar el revuelo de sentimientos que estallan en un par de lágrimas….

Fabiola: “Y….. bueno, fue muy especial, me dio más seguridad, ahí si que sentí vibraciones con el baile, aumentó mi capacidad técnica, evolucioné mucho claro, pero no estaba conforme…. Quería más flamenco, me faltaba más flamenco…Ah, también recibia clases de música con piano por entonces.”.

“el Retrato…” ¿Recuerdas alguna persona en especial?

Fabiola: “Si claro, pero sería injusto olvidarme de algunas, pero de primera, a Roxana Guerra que trabajaba en vestuarios, por su talante, su profesionalidad, a Silvina Pino por el estilo en instrumentos, a Viviana Tapia, una compañera con quien seguimos en contacto, ella esta viviendo en Miami… hay más…”