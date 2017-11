Giro en el Caso Lario: Ya están identificados los autores de su homicidio

Pasados cinco años de la desaparición del arquitecto marplatense Fernando Lario (FOTO), la justicia decidió dar un giro a la investigación y cambiar la carátula de la causa de averiguación de paradero a homicidio en ocasión de robo. “Tenemos ya identificado a los posibles autores materiales del homicidio y cómo habría sido el hecho”, destacó Julio Razona en diálogo con “el Retrato…”

En ese sentido, en agosto de este año, las hermanas del arquitecto, viajaron a La Plata junto a su abogado, Julio Razona, para mantener una reunión con el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, y el legislador marplatense Rodolfo Iriart.

En el marco de ese encuentro, el titular de la Procuración le confirmó a la familia Lario que enviaría a la ciudad un cuerpo de instructores especializados para profundizar la investigación y atento a la aparición de nuevos datos, la Fiscalía N°1 a cargo de Fernando Castro cambió la calificación de la causa a homicidio en ocasión de robo.

El abogado de la familia Lario, Julio Razona (FOTO), dialogó con “el Retrato…” y explicó: “Hablamos con el procurador para ponerlo al tanto que habíamos pedido unas medidas como particular damnificado al fisca l y que no se tomaban”.

“Tomamos las riendas de la investigación y a partir de un dato concreto de un testigo de identidad reservada, que teníamos hace un año y medio, habiendo ya identificado a los posibles autores materiales del homicidio en ocasión de robo y a cómo habría sido el hecho”, explicó.

Asimismo, indicó que había tres hipótesis: el suicidio, la huída por una estafa de Lario o que había sido víctima de un hecho violento. “Las otras dos hipótesis las descartamos enseguida a través de distintos medios de investigación y a través de este dato preciso, lo que sabemos que ocurrió lo judicializamos y el fiscal cambió la carátula por homicidio en ocasión de robo”, explicó.

En relación a la información que había dado el testigo hace un tiempo atrás, comentó que “su declaración está a la vista y el fiscal la había desechado. Esa línea de investigación no la había tomado, pero nosotros sí y llegamos a buen puerto”.

“Laura Lario no estaba muy al tanto de los detalles del caso hasta que no estén judicializados y concretos para no generar falsas expectativas, pero sabe que se trató de un homicidio en ocasión de robo. Esta información se filtró hoy en los medios, estaba en la más absoluta reserva”, sostuvo.

Por otro lado, manifestó que la causa se encuentra en pleno proceso investigativo y que “hay varias medidas que todavía no había resuelto el fiscal tomar y que son las que pueden dar por terminada la investigación”.

Razona, se refirió al cuerpo del arquitecto que continúa aún sin aparecer y aclaró: “Queremos ser discretos y no dar a conocer nada para que no se obstaculice la investigación. Es un dato esencial para nosotros, pero tenemos el dato preciso y concreto”.

Por último, apuntó que esta nueva hipótesis surge recién ahora “porque no se investigó” y destacó que “hay que agotar todas las hipótesis incluso para descartarlas. Nosotros barajamos hasta las que parecían más absurdas, para encontrar el camino correcto”.

El caso

El 6 de julio del 2012 Fernando Lario pasó la noche con su novia, Carmen. Al día siguiente, el sábado 7, ella lo llevó a la Facultad de Arquitectura, ya que ese día había elecciones del claustro docente. El arquitecto se despidió de Carmen, entró a la Facultad y volvió a comunicarse con ella cerca de las 13.45. Habló por teléfono más de 5 minutos. El arquitecto le mandó luego el último mensaje de texto del que se tiene rastro: “Los libros son para vos, los discos son para F… (su hijo) Hacé que esto se cumpla por favor. Perdón por todo, te quiero mucho. La vida es una mierda”.

Las cámaras de seguridad de la Universidad registraron a Fernando Lario minutos después mientras caminaba dentro del edificio. Subió a la sala de profesores, bajó dos pisos por las escaleras y se dirigió hacia el pasillo que conecta a Arquitectura con la Facultad de Humanidades. Justo ese día una de las cámaras dejó de funcionar.

Desde entonces, el arquitecto desapareció y no se supo más nada. Al día siguiente, una joven encontró el morral del arquitecto en Los Acantilados.