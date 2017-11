No es película, todo el pueblo de Corleone busca el tesoro escondido del ‘padrino’ Totò Riina

El día después de la detención de Salvatore ‘Totò’ Riina en Palermo, tras más de dos décadas huido de la justicia, los alumnos del instituto de Corleone no fueron clase. “Improvisaron una manifestación que terminó delante del Ayuntamiento”, cuenta Pippo Cipriani, alcalde de la localidad durante casi una década. “Fue una alegría colectiva”.

Algo muy diferente a la noticia de su desaparición, que todo el mundo esperaba por la avanzada edad del criminal y su precario estado de salud. “La muerte no suscita nunca alegría pero por dentro, cada uno de los vecinos de este pueblo sabemos que se ha cerrado un capítulo terrible. El de la mafia más ortodoxa que no se ha rendido al Estado y ni siquiera ha tenido una mínima concesión en el reconocimiento de las víctimas”.

Ese mismo día, hace casi 25 años, la mujer de Riina, Ninetta Bagarella, y sus hijos Maria Concetta, Giuseppe, Salvo y Lucia, volvieron a Corleone. Los cuatro nacieron en la mejor clínica privada de Palermo y crecieron en clandestinidad. Ahora en el pueblo sólo vive la matriarca del clan y la benjamina, que hace unos meses solicitó el ‘cheque bebé’, una ayuda para familias con problemas económicos que el Ayuntamiento de Corleone rechazó concederle.

Los investigadores están convencidos que los Riina mantienen propiedades y recursos económicos, probablemente fuera de Sicilia, con inversiones en el campo de los diamantes y la construcción. “Si recupero un tercio de lo que tengo, soy rico”, dijo durante una conversación con su mujer interceptada por la policía durante una visita en la cárcel.

En julio la policía confiscó bienes a la familia Riina por valor de 1,5 millones de euros. Y en 2013 fue arrestado en Sudáfrica Vito Roberto Palazzolo, considerado el cajero de Riina y Bernardo Provenzano, su mano derecha. El tesoro escondido del ‘capo dei capi’ continúa siendo un misterio tras su muerte. Nadie sospecharía que la familia es inmensamente rica a juzgar por la humilde casa en la que vive a las afueras de Corleone Ninetta Bagarella, donde, desde hace días, las persianas permanecen cerradas a cal y canto para huir de las miradas indiscretas.

En la Plaza Falcone y Borsellino, a la entrada del pueblo, algunos hombres que podrían ser coetáneos de Riina se reúnen al sol de una mañana de otoño. Cuchichean en dialecto siciliano y miran con desconfianza a los forasteros, mucho más si son periodistas. Algunos no esconden su admiración por el anciano criminal. “Sólo ha hecho cosas buenas para el pueblo”, dice uno de ellos. En los últimos días Corleone ha sido literalmente invadido por las cámaras de televisión. Y los vecinos no disimulan su hartazgo. Incluso los que forran sus bares -y sus bolsillos- con fotografías de El Padrino para atraer a los turistas.

El día anterior Riina hizo su último viaje de vuelta a Corleone, una localidad con poco más de 11.000 habitantes rodeada de montañas, que tiene el dudoso honor de ser la patria de los jefes más sanguinarios de Cosa Nostra. A pesar de los intentos de la familia para que le fuera concedido el arresto domiciliario y poder morir en su pueblo, Riina terminó sus días en prisión, donde pasó los últimos 24 años, enfermo y alejado de los suyos.

“Las familias relacionadas con la mafia siguen viviendo aquí, tienen amigos, mantienen su influencia”, señala el ex alcalde Cipriani. “Aquí encuentran refugio y protección”. Este verano salió de la cárcel Giovanni Grizzaffi, un sobrino de Riina de 70 años que también volvió al pueblo y que, según Cipriani, “ha dado en cierto modo un ‘capo’ a esta familia”. “Aquí pueden ostentar su prestigio, fuera un poco menos”, sostiene el arquitecto Dario Triolo, hijo de Ugo Triolo, un abogado asesinado por los hombres de Riina en 1978. “Entonces no se pudo demostrar. Las familias no estábamos protegidas y casi era mejor no removerlo“, cuenta. Justo un año después, el mismo día, Mario Francese, un periodista del Giornale di Sicilia que investigó el asesinato, fue acribillado a balazos delante de su casa. Desde entonces las cosas han cambiado, en parte, gracias al empeño del ex alcalde.

Cipriani fue elegido para gobernar Corleone sólo unos meses después del arresto de Riina en 1993. Italia vivía entonces un momento de revolución. Los atentados de Cosa Nostra que acabaron con la vida de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino el año anterior provocaron una ola de indignación y ganas de pasar página, pero liderar ese cambio no fue fácil. Cipriani vivió amenazado y bajo protección oficial durante años, incluso después de dejar el cargo, un detalle de su biografía por el que prefiere pasar de puntillas. Su delito fue ser el primer alcalde en confiscar los bienes de la mafia y utilizarlos para fines sociales.

“Corleone pasaba un momento difícil”, recuerda sentado en un banco de la plaza que lleva el nombre de Falcone y Borsellino. “No había nada. Nosotros restauramos los servicios sociales y empezamos a trabajar para dar a conocer la parte mejor de este pueblo que no es sólo Riina y Provenzano, sino una ciudad donde la lucha contra la mafia es tan antigua como la mafia misma“. Como el nombre de esta plaza, que en origen se llamaba Vittorio Emanuele, y que no fue fácil cambiar porque para muchos habitantes de esta ciudad era “una especie de agravio”.

En esa escuela confiscada a la mafia estudió Walter Bonanno. Este profesor de español de 32 años es uno de los voluntarios del Centro de documentación internacional de la mafia y la antimafia (CIDMA). Inaugurado en el 2000 por el entonces presidente de la República, Carlo Ciampi, custodia los documentos originales del histórico macrojuicio contra Cosa Nostra con el que Falcone y Borsellino consiguieron sentar en el banquillo a más 400 mafiosos y que fue su sentencia de muerte. Recibe cada año cientos de turistas que llegan en busca de El Padrino de Coppola y Mario Puzo, y se encuentran con una historia más terrible pero menos cinematográfica. La semana pasada, la mañana después de la muerte de Riina, el cartel que da la bienvenida al centro fue roto a pedazos.

Bonanno reconoce que el Corleone de hoy no tiene nada que ver con los años en los que Cosa Nostra gobernaban Sicilia a golpe de pistola. “Nadie teme ya a los Riina”, asegura. En el pueblo la mayoría de la gente no quiere hablar de mafia porque están cansados de ser etiquetados y porque tienen otros problemas. La falta de oportunidades obliga a la mayoría de los jóvenes a emigrar al norte de Italia para estudiar y encontrar un empleo. Corleone está aislada geográficamente porque la familia Riina impidió que se construyera una autopista. Hacen falta casi dos horas para recorrer los 60 kilómetros que separan el pueblo de Palermo. “

La sombra de la mafia volvió a caer sobre Corleone el año pasado cuando el Ayuntamiento fue disuelto por infiltración mafiosa. Nunca antes había sucedido. Cuando Giovanna Termini, presidente de la comisión encargada de gobernar en este tiempo de transición, llegó a Corleone se encontró que muchos vecinos no pagaba impuestos pero no se les sancionaba, los contratos públicos se decidían a dedo y el consistorio “era gestionado como si fuera una gran familia sin tener los recursos necesarios”, explica.

“La historia de Corleone ha sido siempre la historia de esta guerra entre el bien y el mal”, señala Cipriani. Pero hay que elegir. “Es necesario liberarse de este peso que continua presente y arrancar a la mafia las nuevas generaciones“.

Hugo Barze – Corresponsal en España