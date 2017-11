Familiares echaron de la Base Naval a esposa de uno de los tripulantes

El paso de las horas aumenta la tensión entre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, donde existen quienes se aferran al milagro de encontrarlos con vida, y quienes ya han asumido que están muertos. Esto hizo que se produjeran los primeros cruces entre quienes esperan una noticia alentadora en la Base Naval Mar del Plata, y quienes recorren medios periodísticos expresando lo peor: el fallecimiento de los 44.

Al día de hoy, la Armada insiste en no dar nada por perdido definitivamente al submarino, y se mueve con cautela hasta que se encuentre la nave, en lo que están trabajando medios aéreos, navales y logísticos de Argentina y otros 13 países. Por esta razón, indicaron que no se pueden hacer “conjeturas” respecto a cuál puede ser el estado actual de los marineros.

Esposa de un tripulante echada de la Base

Itatí Leguizamon (FOTO), esposa de Germán Oscar Suárez, uno de los submarinistas de la nave, fue literalmente echada por el resto de los familiares que se encuentran a la espera de noticias en la Base Naval de Mar del Plata, lo que marca la tensión y la desesperación que atraviesan por estos duros momentos.

Leguizamón a la salida del lugar denunció ante los periodistas que le quisieron pegar “y me dijeron que me calle la boca”, luego que ella asegurara en entrevista televisiva que estaban todos muertos. “Me acerque por si había alguna novedad y me empezaron a agredir las familias. Me quisieron pegar y me dijeron que me calle la boca”, contó la mujer de Suárez .

A 12 días de la desaparición, le advirtieron que no quieren verla más en la sede de la Armada, lugar en el que decenas de familiares de los tripulantes esperan conocer noticias de sus seres queridos acompañados por equipos de psicólogos.

Leguizamón contó que en una de las entrevista dijo la palabra “viudas” lo que habría molestado y mucho. Sin embargo, ella no se acuerda haberlo dicho. “Ellos quieren que los respete porque creen que los van a encontrar. Son tan ignorantes de creer eso”, señaló. La esposa de Suárez recalcó que ella puede “pensar lo que quiera“, al igual que quien opina distinto, pero se preguntó “por qué” tienen que agredirla si está atravesando “el mismo dolor”.

Itatí Leguizamón ratificó sentirse “engañada” porque la Armada informó ocho días después la explosión ocurrida en la zona donde fue localizado por última vez el submarino.

“Sos una desgraciada, ¡qué tenés que estar diciendo que están muertos, vos porque no sos madre!”, cuenta Leguizamón que le exclamaron diversos familiares. En medio del cruce de insultos aparecieron un grupo de uniformados que la invitaron a salir para evitar cualquier tipo de enfrenamiento. “Me dijeron que es un momento muy sensible para ellos y que es mejor que no vuelva más”, enfatizó

Cabe recordar que Itatí Leguizamón tomo parte de la mesa del programa “La Noche de Mirtha Legrand”, donde asumió que no hay supervivientes entre la tripulación. “Se sintieron ofendidos porque yo afirmo que están todos muertos, algo que a ellos les siguen alimentado que no”, indicó. Para ella, lo sucedido al submarino “fue una implosión” y “no hay una posibilidad de vida”.

La dijo que salió a hablar con los medios “porque son ustedes los únicos que dicen la verdad”, olvidando sus dichos de horas atrás ante la legendaria conductora televisiva, donde criticó al periodismo y enfatizó que iba a ese programa “porque sabía que era la única que trabajaba con seriedad…”