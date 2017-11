Abad en campaña para prevenir enfermedades respiratorias

El diputado Maxi Abad desarrolló este fin de semana una novedosa campaña de concientización sobre la prevención de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), realizando pruebas gratuitas con un espirómetro en plena plaza España de la ciudad de Mar del Plata.

La acción consistió en un stand que tenía dos accesos: por una puerta debían ingresar las personas que fuman o han fumado, y por la otra quienes no son, ni fueron fumadores. Una vez elegida la puerta, enfermeras especialistas en controles con espirómetro realizaron pruebas para detectar la cantidad de oxígeno en los pulmones, y entregaron el resultado a los voluntarios que se examinaban.

“Las estadísticas sobre la enfermedades respiratorias no son nada alentadoras: el 80% de las personas que poseen alguna patología obstructiva crónica en los pulmones no lo sabe. Estas enfermedades, si no se tratan, tienen un alto grado de mortalidad. Según los especialistas para el 2030 estarán dentro de las tres principales causas de muerte en todo el mundo”, puntualizó Abad. “Por eso la propuesta es concientizar, hacer visible que el humo del tabaco, la contaminación ambiental, la inhalación de gases tóxicos y las infecciones crónicas, entre otros factores, son un enemigo silencioso, pero implacable. Por eso organizamos estas jornadas con pruebas gratuitas para que si se detecta alguna dificultad las personas puedan iniciar los tratamientos que los médicos determinen conveniente en consultas particulares”, explicó el legislador.

Numerosos deportistas, referentes de la alta competición, participaron de la actividad para ayudar a propagar el mensaje. Leonardo Malgor, Daniel Díaz, los ciclistas Corina Butti y Sergio Ramos, la gimnasta Camila Klesa, parte del plantel de básquet de Peñarol, Enzo Ruiz, de Quilmes, Lucía “Lupi” Lamanda, gimnasta de la selección nacional, Facundo Miguelena, nadador olímpico y el Lic. Pablo Fernández, kinesiólogo de grandes figuras del deporte.

“Estamos muy orgullosos de la cantidad de gente que se acercó y accedió a realizarse las pruebas, fueron más de 200 personas. También quiero agradecer a la Asociación Marplatense de Medicina Respiratoria, y al laboratorio Age Medical por sumarse a esta iniciativa. Y fue fundamental la predisposición de enormes deportistas y referentes del deporte que se acercaron para ayudarnos con esta campaña. Quisimos que todos se tomen un minuto para saber cómo están sus pulmones, porque el oxígeno es calidad de vida, y porque animarse a hacerse controles periódicos nos permite tomar decisiones informadas para cuidar nuestra salud”, finalizó Abad.