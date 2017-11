Carles Puigdemont : “Si hay una lista que Rajoy no quiere que salga es la nuestra”

En un hotel a las afueras de Brujas, a poco más de 90 kilómetros de Bruselas, con una convocatoria envuelta en rumores y secretismo y, de nuevo, sin declaraciones a la prensa, Carles Puigdemont ha presentado la lista de Junts per Catalunya para las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Lo ha hecho con menos atención mediática que en anteriores ocasiones, pero arropado por los ex consellers Lluís Puig y Clara Ponsatí, y de unos 90 miembros de la lista que se han desplazado hasta Bélgica esta misma mañana para acudir a la cita.

Entre gritos de “president” y un sonoro aplauso, ha llegado Carles Puigdemont a la sala del Hotel Brugge en el que se celebraba el encuentro. Sus primeras palabras han sido para los ex consellers encarcelados y para denunciar que, si la lista de Junts per Catalunya se presenta en Bélgica, es porque “el Estado no acepta que todos se puedan presentar en las mismas condiciones” a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Unas elecciones que, dice Puigdemont, “son las más transcendentales de nuestra historia”.

El ex president ha lanzado varios recados a Esquerra Republicana, que ha rechazado esta vez unir fuerzas bajo la lista de Junts pel Si. El momento, ha defendido el ex president, “no va de partidos, va sobre Cataluña” que insiste además en su deseo de lista de unidad, “que es lo que reclama tanta gente”. Puigdemont ha destacado la “generosidad” de los miembros del partido, pero también la del PdeCAT, excluyendo del discurso a ERC. Y si hay una lista “que el señor Rajoy no quiere que gane, es la nuestra”, ha sentenciado Puigdemont.

El programa de Junts per Catalunya es sencillo, dice Puigdemont, “asegurar que lo que deciden los ciudadanos se aplica“, y entiende las elecciones del 21 de diciembre como un plebiscito sobre la aplicación del artículo 155 por parte del Estado.

Un Estado que el ex president ha calificado de “autoritario”, que “viola derechos civiles” y “actúa con total impunidad“.“En estas elecciones vamos a decirle al Estado, a Europa, y al tripartido del 155 que la democracia en Cataluña no se toca, no se recorta, no se encarcela, no se manda al exilio y no se le aplican las porras de la policía”, ha subrayado Puigdemont.

El ex president ha recordado, que tanto el 1 de octubre como el 3, los catalanes “ya demostraron su voluntad y capacidad de ser un estado independiente” y pide a PP, PSOE, Ciudadanos, y hasta al presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker, que si el resultado de las elecciones es favorable a los partidos soberanistas, lo respeten.

El acto ha durado alrededor de cincuenta minutos, con breves intervenciones de Laura Borràs, Eduard Pujol y Clara Ponsatí. El president cesado, los ex consellers y el resto de miembros del partido, que han viajado hasta Bruselas en un vuelo chárter, han permanecido en el hotel para celebrar una reunión de trabajo. La jornada concluirá con una visita a la ciudad de Brujas, antes de volver a Barcelona.

Bélgica se ha convertido en eje central de la precampaña para las elecciones del 21D en Cataluña. Al goteo de políticos soberanistas para preparar las listas, le siguió Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, que presentó en Bruselas el miércoles “un proyecto europeísta” para Cataluña.

Carles Puigdemont tendrá que seguir previsiblemente la campaña desde Bruselas, aún pendiente de la decisión sobre su extradición, que pasa por la comparecencia ante el juez el próximo 4 de diciembre.

Hugo Barze – Corresponsal en España