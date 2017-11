Ex combatiente de Malvinas calificó como un “tema de honor” la ayuda inglesa

Alejandro Victorio Ibáñez, Cabo Segundo de Infantería de Marina es otro de los tantos marplatenses que diariamente se acercan a las puertas de la Base Naval para que los familiares de los 44 tripulantes sientan que están respaldados por los ex camaradas.

Al referirse a la a la búsqueda en sí, recordó que “Uno cuando entra a una carrera militar sabe que va a estar preparado para un montón de eventualidades que puedan llegar a ocurrir”, resaltando que “el curso de submarinista es especial y lo toman militares que ya están dentro de la Fuerza y que quieren experimentar algo más”

“Obviamente nadie piensa en lo peor que nos puede llegar a pasar, pero uno está preparado para cualquier tipo de eventos de este tipo” remarcando que “como veterano de guerra no he perdido la esperanza que los puedan hallar con vida. En su momento nosotros tuvimos fe en que todo iba a salir bien, por eso no podemos pensar hoy que esto se terminó acá. Tenemos la esperanza que están, que los vamos a encontrar con vida y que los vamos a rescatar”.

Desde su óptica como ex combatiente de Malvinas y que participara en la toma del 3 de abril de 1982 de Georgias del Sur ,el referirse al respaldo recibido de Gran Bretaña, enfatizó “detrás de todo hay un honor detrás de todo esto. Algo que la sociedad no entiende. Tuvimos en un teatro de operaciones enfrentándonos por un territorio que para nosotros es nuestro, y que para ellos le pertenece”

“Ellos al haber colaborado con Argentina es un tema de honor, algo que hubiese hecho yo lo mismo se hubiera sucedido al revés… En el mar hay una especie de código que nos hace distinto a otras fuerzas: es el compañerismo, no de oficina, sino de estar en un lugar que cuando nos pasa algo, nos sucede juntos”