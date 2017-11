Conmovedor gesto de portugués que llegó a la Base para entregar una bandera de su país

El drama del submarino San Juan moviliza el corazón de los argentinos, sino además a personas de todo el mundo, que ante la cobertura internacional, su búsqueda es seguida desde los más recónditos lugares. Tal el caso del portugués Pedro de Sousa, tenía programado su viaje de turismo a la Argentina y apuró sus pasos para llegar a Mar del Plata.

¿El motivo?: llegarse hasta la Base Naval y entregar una bandera de su país, a un familiar de los 44 (que ni siquiera conocía) como una forma de expresar su apoyo y el de su Portugal a quienes hoy atraviesan una de las situaciones más dolorosa de un ser humano: la incertidumbre de saber la suerte corrida en medio del mar por sus padres, hijos, esposos e hija y amiga.

En breve charla con “el Retrato…”, de Sousa explicó que: “Llegué la semana pasada a Mar del Plata como destino turístico. Me enteré de la situación antes de viajar porque sigo constantemente la situación por los portales y las páginas.”

El portugués comentó que lo ocurrido le afecta profundamente porque tiene una amiga que vive en Argentina. También agregó que sus prioridades es estar presente y apoyando a los familiares, más allá que haya venido a un destino turístico.

“No tengo ningún familiar marino, pero mi padre participó en la Guerra Portuguesa Colonial de Ultramar de Mozambique,” explicó el hombre en referencia a que sabía qué se siente la pérdida de un familiar.

De Sousa logró entregarle la bandera al hermano de unos de los hoy buscados marinos, y luego de lograr su cometido saseguró, “Hace falta que todo el mundo esté involucrado en el tema, no es que son 44 marinos argentinos, son 44 hijos nuestros,” explicó el hombre y agregó que todos los países deben unirse en este momento.

También mencionó que supo de la situación trágica, pese a que en su país no abordaban mucho del tema en los primeros días. De Sousa afirmó sentir que “algo más pasaba ya que no era una noticia más.”

“Yo me pongo en el lugar de ellos, perdí una persona y sufrí mucho, y me pasó que una persona vino de afuera a darme la bandera de su país y guardé la bandera para siempre,” explicó.

OBJETIVO CUMPLIDO. Pedro De Sousa luego de entregarle la bandera al hermano de uno de los tripulantes del San Juan, sintió que había cumplido con su objetivo.

De Sousa destacó “ser una persona de fe por ser una persona católica, y es esto lo que hace que no pierda la esperanza pese a todos los pronósticos!.

Consultado sobre la solidaridad que se ha despertado en muchos países, explicó que: “No me llama la atención, sí, me hubiese llamado la atención de haber sido al revés. La gente es humana y puede estar unida” para acotar que “ lo que pasa es que el pasado, por ejemplo el caso de la guerra de las Malvinas británicas y argentinos, divide. Felizmente acá no entra eso; podría pasar igual porque somos rencorosos, pero si la gente sigue con rencor no van a solucionar nunca el tema de las Malvinas.”

Por esto opinó que deben sentarse en la mesa ambas partes y se preguntó si es necesario que pasen catástrofes para que las personas se junten.

Consultado sobre los tiempos en que se demoró la búsqueda, De Sousa afirmó que: “Los medios fueron activados muy tardes, no se puede demorar con un submarino que está hace 48 bajo el agua, se tienen que olvidar del protocolo y deben reaccionar inmediatamente.”

Sobre la falta de comunicación mencionó que es claro que algo falló, cuando la comunicación no fue correcta.

“Vos podes decir que el submarino está en perfectas condiciones pero si tu auto es nuevo y va en una autopista, pueden pasar accidentes, o el Titanic no era el mejor barco de la época…”, disparó.

Luego de cumplir su cometido se retiraría entre los cientos que habían llegado a las puertas de la Base, para desde ahí participar del abrazo solidario a las familias.