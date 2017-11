Balbi dijo no tener certezas del submarino y que se sigue con la búsqueda y el rescate

La intempestiva afirmación de la diputada Elisa Carrió sobre la suerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan caló hondo y tomó por sorpresa a más de un funcionario. Sin embargo, fue el vocero de la Armada, Enrique Balbi, el encargado de salir a contestarle: “No puedo emitir una opinión. Puedo decir que hasta no tener certezas de la situación del submarino, no podemos afirmar nada”.

“Nosotros tratamos de ser respetuosos. Si bien van once días de búsqueda, no quita que pueden estar en una situación de supervivencia extrema”, manifestó ante una consulta periodística. El sábado la legisladora Carrió lanzó una afirmación que sorprendió a más de uno en el Gobierno: “El presidente Mauricio Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, no pueden decirlo, pero yo sí porque soy representante del pueblo: el acontecimiento es irreversible y seguramente están todos fallecidos”.

Balbi afinó los detalles de la conferencia de prensa junto al ministro de Defensa, Oscar Aguad, con quien compartió algunas horas en la Base Naval de la ciudad bonaerense de Puerto Belgrano para seguir de cerca las operaciones. En línea con lo expresado por Defensa, Balbi negó que se hayan abierto 40 sumarios para investigar a la Armada: “No hay sumarios que se hayan iniciado”, indicó.

“Hasta el momento no hay tiempo definido para abandonar la búsqueda: seguimos abocados a la búsqueda y rescate“, dijo Balbi. El portavoz de la Armada salió al cruce de una cuenta de Twitter falsa con su nombre y afirmó que la cuenta cuenta que posee es @jefeprensaarmada.

Novedades de la búsqueda

La partida del buque Sophie Siem reabrió la esperanza de los distintos organismos que buscan al submarino, dado que se realizaron enormes esfuerzos que incluyeron el corte de una parte del navío para poder cargar el minisubmarino, una tarea que realizaron con precisión decenas de soldadores chubutenses. El buque llegará a la zona de operaciones recien este lunes

El clima patagónico volvió a exhibir este domingo la fuerza de los vientos, dado que según el Servicio Meteorológico persistían desde ayer las ráfagas intensas que podían variar “de entre 50 y 90 kilómetros por hora”