Adrián Silva: “Quieren que APDFA quede acéfalo para luego intervenirlo”

El secretario general de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), Adrián Silva (FOTO), se mostró sorprendido por la actitud del ministerio de Trabajo de la Nación de suspender las elecciones del sindicato y alertó sobre una posible intervención a la organización gremial.

“El ministerio de Trabajo, a instancia de empresas del Estado, nos impugnó el acto eleccionario y pretenden suspenderlo, con la obvia intención de que una vez agotados los plazos y cumplidos los mandatos de la actual conducción, el sindicato quede acéfalo, con la clara intención, prevemos, de intervenirlo posteriormente”, opinó Silva.

El dirigente sindical, que el próximo lunes 27 pondrá su gestión a evaluación democrática de los afiliados, lamentó tener que transitar la desafortunada situación y resaltó el cumplimiento de todos los pasos legales y normativos en el marco de un proceso electoral “ejemplar y transparente, apegándonos a todas normas y formalidades habidas y por haber”.

“Hace poco el presidente de la Nación dijo que hay sindicatos que no llaman a elecciones, y ahora nos impiden elegir. Hablan de sindicatos que no presentan balances, nosotros hemos sidos rigurosos: tenemos congresos de delegados que duran cinco días donde los trabajadores revisan papel por papel, donde la transparencia del sindicato es pública en el ambiente sindical”, señaló.

Silva afirmó que “nos llama mucho la atención esta actitud y a mí me cuesta creer que el ministro (Jorge) Triaca, y su par de Transporte (Guillermo Dietrich), esté detrás de un sindicato con representación en todo el país, pero que es chico”.

“Hemos pasado muchas cosas en este sindicato que tiene 60 años de vida de personería gremial vigente, pero desde la dictadura militar hacia acá es la primera vez que se intenta suspender una elección”, sostuvo el titular de APDFA.

Y concluyó: “Nos ha pasado de todo, en el menemismo hemos sufrido una arremetida muy grande, nosotros hemos peleado muy duro contra de la privatización del sistema ferroviario y el desmembramiento de los puertos pero jamás nos impidieron una elección, esto nos llama mucho la atención por eso no creo que haya sido una decisión tomada en las altas esferas del gobierno. Quiero creer que se circunscribe a algún sector muy particular y con algún interés que no llegamos a entender”.

Por último indican que “A pesar de la embestida empresarial con complicidad del ministerio de Trabajo, el próximo lunes 27 todos los representados y afiliados de la APDFA irán a las urnas en las 42 seccionales del país para renovar la conducción nacional del gremio y las comisiones ejecutivas seccionales, en pleno cumplimiento del estatuto del sindicato y la ley de Asociaciones Sindicales”.