Emocionante abrazo solidario a las familias de los submarinistas del “San Juan”

En horas del mediodía, alrededor de 700 personas se acercaron a la Base Naval de Mar del Plata para apoyar a los familiares del submarino ´Ara San Juan´. Aplausos, la entonación del Himno Nacional y algunos testimonios de familiares se escucharon este sábado en las puertas del lugar.

Unos 25 familiares se llegaron desde el interior de la Base Naval hasta la puertas, entre abrazos, llantos se reunieron en silencio mirando a cada uno de los visitantes, como una forma de agradecer el solidario apoyo de la gente que se llegó hasta el ingresa a esa fuerza naval.

Varios de los presentes se acercaron a saludar hasta que se decidió entornar nuevamente las estrofas del Himno. Una de las mujeres que estaba presente llevaba consigo una estatua de la Virgen, dos familias llevaron en brazos a sus hijos, mientras otras dos mujeres llevaban en sus hombros una bandera argentina cada una.

Al finalizar se volvió a aplaudir conjuntamente, todos los familiares agradecieron la convocatoria y los visitantes se pusieron a rezar un Padre Nuestro. Al finalizar, una de las familiares se arrodilló y mirando el cielo, y comenzó a orar por su familiar.

Dos personas provenientes de Buenos Aires llegaron esta mañana para acercar a las familias un libro de la iglesia adventista llamado ´El poder de la Esperanza.´ En el transcurso de la jornada varios familiares decidieron hablar y expresar sus sentimientos ante los medios presentes.

Al principio fue un encuentro silencioso, pero al pasar el tiempo uno a uno se fueron manifestando de distintas formas: “Submarino Presente”, “Viva la Patria”, “Viva el San Juan” y “Viva la Armada”, fueron algunos de los cantitos que se pudo escuchar en la puerta de la Base Naval.

Aplaudieron, más tarde cantaron entre todos el Himno Nacional argentino, hasta que los familiares de los 44 tripulantes decidieron sumarse a lo que estaba ocurriendo.

Las familias

Alberto Espinoza, papá de uno de los tripulantes, explicó que: “Yo llegué ayer y no sé qué cantidad de familiares había antes, pero la gente ya se está ye ndo. Cada vez somos menos optimistas, ahora dieron un mensaje de que los primeros días de diciembre van a ver si encuentran el submarino.”

El hombre expresó que en este viaje conoció la casa de su hijo ya que la familia es oriunda de Jujuy, pese a esto, afirmó viajar pronto ya que “no tiene sentido quedarse más tiempo.”

Sobre el accionar de la Armada expresó que: “No sabría decir si actuó bien o mal, pero las esperanzas son cada vez menores de acuerdo con lo que informan.”

Espinoza comentó que su hijo, Franco Javier Espinoza (33), es cabo principal en la parte eléctrica y decidió unirse a la Marina por decisión propia, por lo que fue a la Escuela y “abrazó la carrera”. Fueron 13 años de experiencia en la Armada y aseguró que “cada vez le gustaba más.”

Por último, comentó que su hijo tiene esposa y un hijo que viven en Mar del Plata, agradeció la “fuerza” que transmite cada persona que se acerca al lugar a mostrar su apoyo y su solidaridad.

Otra de las familiares comentó que: “La familia naval es una gran familia, tenemos el apoyo de toda la fuerza por lo que no podemos quejarnos. No vamos a perder nunca la esperanza y la fe, yo sé que mi hijo, Oscar Vallejos, va a volver, sé que va a volver vivo.”

Consultada sobre si creía que las Fuerzas Armadas le habían ocultado la verdad, aseguró que no porque aún no se encontró el submarino.

Sobre los medios de comunicación expresó que: “No deben ser tan duros con los familiares, estamos esperando que vuelvan, no sigan martirizando a los familiares sobre que la Marina ocultó información, no vamos a hablar mal de la Fuerza porque no es así,” opinó entre aplausos de los observantes.

Sobre el mismo tema, pidió apoyo para que los medios “no abandonen” la noticia ni a los familiares.

Por su parte, la mamá de Ricardo Alfaro y su hermana Marta (FOTO) del suboficial del submarino, agradeció el apoyo y el calor humano que sintió de la gente que llego a la Base

“Siento que los 44 tienen un apoyo junto con los familiares directos. Hace días que sentimos el apoyo porque la gente viene, se para, toca las fotos, hacen plegarias y rezan, los taxis y remises también expresan su apoyo,” comentó.

Aseguró que dentro de la Base Naval hay un equipo de psicólogos y médicos que contienen a las familias.

La oriunda de San Juan expresó que la Armada es una “gran familia unida”. Agradeció la comida, el hotel y el apoyo que encontró en el lugar. Repitió en reiteradas ocasiones que las Fuerzas Armadas no tienen la culpa de lo ocurrido.

“El Estado es el que tiene la culpa, los malos gobiernos después de Malvinas que no se ocuparon de dar el presupuesto para renovar toda la flota de la Armada, ellos tienen la culpa,” aseguró.

En ese momento alguien del público gritó “fuera los yanquis,” a lo que la sanjuanina le contestó: “No señora, está equivocada. Los yanquis nos están dando una mano y discúlpeme que le conteste, pero acá hay que recibir la solidaridad de todas las naciones porque hay que estar de este lado, hay que estar en este lugar. Porque quién de ustedes no tiene un hijo, un nieto, un sobrino…hay que estar en este lugar,” explicó conmocionada.