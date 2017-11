Mario Rodríguez: “El Concejo debe reunirse con mayor asiduidad”

Ante versiones que dan cuenta de que el Concejo Deliberante no se reuniría la próxima semana, el concejal Mario Rodríguez manifestó que no coincide con esa decisión: “Sé que algunos concejales han planteado la suspensión de la sesión prevista para la próxima semana. No he sido consultado al respecto, pero quiero manifestar públicamente que no estoy de acuerdo con esa posición; todo lo contrario, creo que el Concejo debe reunirse con mayor asiduidad, máxime ahora, teniendo en cuenta la cantidad de expedientes a tratar, algunos de ellos con cuestiones de gran importancia”.

“Por supuesto que es lógico y razonable que en estos días se hayan suspendido algunos actos previstos, atento los tristes momentos que se viven en nuestra ciudad, aunque las comisiones siguieron funcionando con normalidad. Pero debo reiterar algo que dije en la última sesión, y es que no comparto que el HCD se haya tomado 35 días de vacaciones”, afirmó el edil radical.

“Insisto que si hubiera tenido la posibilidad de participar en la reunión en que eso se decidió, lo habría dicho. Los tiempos del Concejo no pueden estar atados a las agendas de algunos concejales. Si un concejal tiene una actividad personal o un viaje, o estamos en medio de un proceso electoral, eso no impide que se haga un reemplazo, y suba un suplente, para poder seguir funcionando”, expresó Rodríguez.