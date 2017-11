“Entendemos a las familias, es un momento crítico”, dijo Balbi ante la prensa

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, dio una nueva conferencia de prensa en la que explicó cómo continúa la búsqueda del submarino y se refirió a los familiares de los tripulantes. “Entendemos a las familias, es un momento critico”, indicó en un nuevo parte brindado en el edificio Libertad.

“Queremos resaltar que es prioridad para la Armada el respeto y la contención de los familiares de nuestros 44 tripulantes. Los acompañamos en la preocupación e incertidumbre. Estamos haciendo lo humanamente posible para contenerlos, brindarles asistencia psicológica y médica, alojamiento. Además, les informamos siempre primero a ellos”, agregó.

Balbi reiteró que la información sobre la explosión la recibieron ayer por la tarde y defendió la búsqueda realizada por la fuerza. “La información se recibió el miércoles 22 por la tarde. Si la Armada hubiese contado con esa información antes, se hubiese dedicado todo el esfuerzo de búsqueda en esa zona”, sostuvo, y aclaró: “Se cumplió el plan de búsqueda y rescate en tiempo y forma, siguiendo el protocolo”.

El vocero se refirió a cómo está la búsqueda actualmente y prefirió no hablar de la situación de los tripulantes. “Hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente. No dejamos nada librado al azar. No tenemos otro indicio para poder afirmar otra cosa”, apuntó.

El submarino ARA San Juan zarpó el lunes 13 de noviembre desde la Base Naval Ushuaia con destino a Mar del Plata. Su última posición conocida fue a la altura del Golfo San Jorge, 240 millas náuticas (432 km) mar adentro.