Yesica Goparro: “Vine a traer un cartel de apoyo y me entero que ahora soy viuda”

¿Cómo le digo a su hijo que no va a tener nunca más a su papá? Se preguntó entre lágrimas, Yessica Goparro se preguntó en las puertas de la Base Naval, cómo seguir con su vida y la del hijo de once meses, que tiene con el submarinista Fernando Gabriel Santelli. “Vine para colocar un cartel de apoyo a las puertas de la Base y me entero que ahora soy viuda” dijo entre lágrimas la acongojada mujer, para acotar que “es mi primera vez que llego hasta acá. Lo presentía…”

Este jueves fue un día muy difícil para los familiares de los 44 tripulantes del ´Ara San Juan´. Tras las últimas noticias que denotan lo peor, varias personas ingresaron y salieron de la Base Naval, intentando buscar paz entre tanto revuelo. Este jueves se pudo ver una Ambulancia, dos mujeres que salieron llorando y mucha gente que circuló por los alrededores de la Base Naval, intentando recabar más información y apoyar a la familia en este difícil momento.

Yessica Goparro, esposa del marino Fernando Gabriel Santelli, consultada sobre cómo fue el resultado de la conferencia, admitió que: “No pasó nada, nos dieron un vaso con agua, me tomaron la presión, me dieron una pastilla y nada más. Nunca vine a la Base, vine hoy a dejar este cartel y no pensé que me iban a decir que me quedé viuda con un hijo de once meses.”

Sumado a la tragedia, la mujer explicó que vino buscando contención psicológica y “me terminé llevando un vaso con agua.” Frente a esto hizo hincapié en que no hubo respuestas por parte de las fuerzas en este momento tan difícil que están atravesando las familias.

Al ser consultada sobre qué opinión tenía con respecto a la armada comentó que se conservaba la respuesta, y explicó no saber si la Armada guardó información, ante la consulta de la prensa.

“Mi marido era Fernando Gabriel Santelli, cabo principal electricista, tenía 35 años. El 17 de octubre tuvimos el último contacto, después se fue a navegar y salió el 25. Hoy me acaban de decir que explotó un submarino y no sé si voy a tener una flor para llevarle a mi esposo en el cementerio,” explicó entre lágrimas.

Sobre Santelli explicó que “fue un ser maravilloso, fue mi primer hombre y mi primer amor”. Comentó que estuvieron siete años de novios y luego 3 casados. “Tuvimos un hijo, Estefano Felipe Santelli, que nos costó mucho que Dios nos mandara y que lamento que no pueda seguir disfrutándolo, va a saber que su padre era un gran padre, quienes lo conocen lo saben.”

El marino era oriundo de Mendoza, mientras que ella es de Necochea, juntos se mudaron a Mar del Plata hace seis años.

Además agregó que su marido no iba a poder estar presente en el primer cumpleaños de su hijo y completamente desbordada disparó: “¿Cómo le digo a su hijo que no va a tener nunca más a su papá?”.

“Es un momento muy duro, hay que estar en nuestros zapatos. Nos acompañan sus compañeros, los amigos, la familia, pero después de acá no sabemos cómo sigue todo.”

Goparro se preguntó por qué Dios no abrió las aguas para poder sacar con vida a los 44 tripulantes y agregó “no estoy enojada con Dios pero estoy muy dolida, no sé cómo sigue esto, cada día va a ser peor.”

Sobre la desaparición del submarino, la mujer afirmó que el pasado miércoles a las 22.40 le avisaron que no había comunicación.

“Yo no me preocupé, no era la primera vez que Fernando hacía una navegación. Hace 15 años que era militar y hace casi 9 que era submarinista. Mi marido nunca reportó una falla, jamás, por eso digo que esto es raro y no sé qué pasó.”

Goparro explicó que esta mañana se levantó con un presentimiento de que algo había pasado. También comentó que la Armada “debería decir todo lo que sabe […], no creo que sean tan crueles, no quiero pensar ni irme de boca para que esto no me traiga problemas.”

Sobre Mauricio Macri expresó que: “Espero la palabra del presidente, pero no me lo va a traer nunca más.”

De su estado de salud explicó que decidió no venir a la Base Naval porque el espacio le producía “mucha angustia.”

“Fernando tiene un hijo, porque aunque no encuentren su cuerpo él tiene un hijo de once meses,” explicó y mostró un cartel que vino a traer al lugar.

Goparro pidió todo el apoyo de los medios para que no “nos dejen solos,” y expresó que “aún no se sabe qué va a pasar”.

Sobre los pasos a seguir, explicó que: “Seguramente nos vamos a unir (las familias), esto no va a quedar así, algo tiene que salir y se tiene que hacer justicia. No me va a servir una placa que diga ´Los guerreros de San Juan´, ellos se fueron a una navegación normal como muchas que han hecho y no van a volver nunca más.”

También se refirió a que ella era la única pesimista que sabía que los 44 tripulantes no iban a volver, Goparro explicó que esto fue a causa del paso del tiempo y a la falta de información.

Desgarrada, finalizó diciendo que: “Siento orgullo, si me está escuchando en algún lado quiero que sepa que lo amo y que su hijo va a salir adelante porque tenemos mucha gente que nos ayuda. Mi papá de Necochea y su papá de Mendoza vinieron a apoyarme, no nos dejen solos.”