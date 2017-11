Puigdemont renuncia al sueldo de ex presidente porque se considera presidente;quiere cobrar el de diputado

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha renunciado este miércoles al sueldo que le correspondería como ex presidente catalán porque considera que aún es el presidente de Cataluña. Esta ha sido la respuesta a la pregunta formulada por Cristobal Montoro, ministro de Hacienda en el día de ayer.

Puigdemont, que durante toda la legislatura ha renunciado al sueldo de diputado, sí se dará de alta para cobrar el sueldo base de los parlamentarios que le corresponde durante los meses que transcurran hasta la constitución del próximo Parlament, que será con toda probabilidad en el mes de enero.

Según publica ‘elnacional.cat‘, Puigdemont no acepta haber sido cesado por el Gobierno en aplicación del artículo 155, por lo queconsecuentemente tampoco acepta la condición de ex presidente y el sueldo que eso conlleva.

Puigdemont ha tomado esta decisión después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le diera ayer un plazo de diez días hábiles para decidir si solicitaba acogerse al Estatuto de ex presidentes de la Generalitat y cobrar así la pensión que le correspondería, que estaría en torno a los 112.000 euros al año.

Cristóbal Montoro ha considerado que la decisión de Puigdemont “no tiene sentido“, ya que el ex mandatario “se reivindica como lo que no es” y que está “fuera de lugar”: “Es una tontería, es evidente que en Cataluña se van a celebrar unas elecciones autonómicas de las que saldrá el parlamento autonómico y que de ahí se nombrará un nuevo gobierno de la Generalitat, por lo que me parece una postura fuera de lugar”, afirmó el ministro de Hacienda, para añadir que “es una postura que está haciendo daño a los catalanes y al conjunto de los españoles“.

Tras renunciar al sueldo, Puigdemont ha lamentado en su cuenta de Twitter que el Estado “continúa siendo una máquina de humillarinstituciones y ciudadanos” y ha aconsejado a Montoro que debería dedicar su tiempo “a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario”.

Según la ley catalana de los ex presidentes de la Generalitat, Puigdemont hubiera podido cobrar durante hasta cuatro años estos 112.000 euros al año, equivalente al 80 por ciento del sueldo de antes de ser cesado.

La ley también establece que, cuando llegan a la edad de 65 años, los ex presidentes tienen derecho a percibir una pensión vitalicia consistente en un asignación mensual igual al 60 por ciento de la retribución mensual que tenían cuando ejercían el cargo.

No podrá votar

El ex presidente no podrá votar desde Bélgica en los comicios autonómicos del próximo 21 de diciembre al no haber formalizado en plazo su inscripción en el censo de electores españoles temporalmente en el extranjero.

Fuentes del entorno de Puigdemont en Bruselas dijeron a Efe que ni Puigdemont ni los ex consejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se han registrado ante las autoridades consulares españolas en Bélgica.

Los ciudadanos llamados a votar en Cataluña que prevén permanecer en el extranjero hasta transcurridas las elecciones catalanas,tenían de plazo hasta las 14.00 horas de hoy para darse de alta en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA) y, a partir de ahí, podrían emitir el voto.

