Esposa de sonidista responsabilizó de la tragedia al anterior y al actual gobierno

La doctora Itatí Leguizamón, esposa del sonorista Germán Suárez , hoy desaparecido junto a los otros 43 tripulantes del ARA “San Juan” responsabilizó “ al anterior y al actual gobierno” de la tragedia que están viviendo, ante una pregunta puntual de “el Retrato…”, para criticar con dureza y calificar de “hijos de puta” a “los grandes jefes de la Armada”

Al momento de retirarse de la agitada reunión en la sede de la Base Naval , Leguizamón se prestó a dialogar con la prensa allí presente, y cuando este Portal le preguntó sobre lo que se les había informado oficialmente, respondió “que nos lo encontraron, que hubo una explosión o incendio, que están muertos… No lo afirmaron directamente pero nos lo dieron a entender. Yo ya no tengo ninguna esperanza que estén vivos; son unos hijos de puta los grandes jefes de la Armada que nos ocultaron todo, no tengo nada que quedarme de la Fuerza en general, porque los compañeros siempre estuvieron siempre buscando”

“Hoy nos acaban de decir que la explosión fue el miércoles a las 11 de la mañana , incendio incluído y que el submarino se hundió a 3000 metros … y que aún no fue localizado; eso es todo lo que saben. No dijeron que están muertos , pero qué es lo que se pueden entender, ….solo espero que estos hijos de puta no lo supieran antes” y al preguntársele si les anunciaron que los seguirían buscando remarcó que “no tuvieron tiempo ya que muchos explotaron y empezaron a romper todo”.

Resaltó que la única explicación que “nos dieron es que esto lo saben ahora, pero ¿cómo no lo iban a saber?. Yo me siento engañada; son unos perversos que nos manipularon a nosotros”

Acotó que “nos somos tan estúpidos para creer que recién ahora detectaron la explosión, y hicieron una búsqueda que iba a ser infructosa .Porque mandaron una mierda a navegar. Y quiero aclarar que esto viene de hace 15 años”, para afirmar que eso no fue denunciado ya que “! A quien vamos a denunciar si perdían los trabajos. Yo soy abogada. A mí no me van a callar”.

TIEMPOS FELICES. Itatí junto su esposo, el sonorista Germán Suárez en tiempos felices

Dijiste que tu marido había tenido inconvenientes…

-No es momento para hablar de eso. Pero tuvieron inconvenientes y no me voy a callar nada. En 2014 no podían emerger. Y eso no trascendió. Ahora no me importa que se sepa todo. Era posible esta tragedia.

– Su enojo porque es…

– Mi enojo es porque creo que son desgraciados perversos que nos tuvieron acá una semana. Porque no nos dijeron?. ¿Cómo no van a saber si hubo una explosión? Hay bronca. Acá están rompiendo todo. La bronca es con los que dan el parte. No me cierra. Dijeron que era una falla leve. Después una explosión. No me cierra.

El referirse a su marido, el, indicó : Lo voy a recordar siempre bien. Yo lo presentía. Tenía miedo pero sé que él estaba preparado para la muerte. Él siempre estaba en paz…siempre se confesaba y se encomendaba. Estaba listo.

¿ Encontraron el submarino?

– No. Seguro ahora vendrán cambios, pero llegarán sobre los muertos. Yo presentí algo muy malo cuando pidieron que queden los familiares cercanos para el parte. Solo familiares directos. Dijeron que se escuchó una explosión a las once de la mañana. Que fue un sonido impresionante que lo sumergió. No dicen si están vivos o muertos. Los sacaron a navegar con alambres. Inauguraron un submarino pintado por fuera en el 2014 con una bandera , pero adentro estaba sin estibamiento. Ellos responden a jerarquía. De arriba les deben decir que no confirmen. Para mí el responsable son las décadas de abandono de la Armada.

Finalmente al buscar responsables , no dudó en resaltar al enfatizar cuando “el Retrato…” le preguntó sobre quien , o quiénes eran los responsables de los sucedido y cuánto le cupo al Gobierno actual señaló: “esto es una responsabilidad de todos. La realidad ubica al anterior gobierno y a este, es algo compartido. Venimos de 15 años de abandono”