Oriol Junqueras pide de nuevo la libertad pero sin renunciar a las vías unilaterales

Oriol Junqueras se ha quedado donde estaba, en la prisión de Soto del Real. La decisión del Tribunal Supremo de permitir la libertad bajo fianza de quienes renunciaban a las vías unilaterales no ha modificado su posición.

La defensa del ex vicepresidente de la Generalitat ha presentado en la Audiencia Nacional un nuevo recurso contra su encarcelamiento, pero sin ceder más de lo que había cedido en su primer recurso de hace unas semanas: que se ha aplicado el artículo 155 de la Constitución, que lo asume y que ya no ostenta ningún cargo.

No va más allá. Dice lo mismo que, antes del episodio del Supremo, sostuvo en su primer recurso contra la prisión hace dos semanas. Lo mismo, textualmente. Porque los folios centrados en rechazar que exista un riesgo de reiteración delictiva -motivo clave para su encarcelamiento– son exactamente los del primer recurso ante la juez Carmen Lamela.

En ambos afirma: “Tras la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 se ha procedido en Cataluña a ladisolución del Parlamento con el objetivo, que comparte mi mandante, de participación en el proceso electoral fijado por elGobierno de España. […] El Gobierno catalán no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre”.

También dijo entonces y ahora repite que estar preso “lesiona” su “derecho a la participación política” y que la declaración unilateral tuvo carácter “político“, no jurídico.

Las esperanzas de los siete ex consellers encarcelados y del ex vicepresidente están más en el Supremo que en la Sala Penal de la Audiencia, que hasta ahora ha avalado las decisiones de la juez. En el Supremo, sin embargo, los allí querellados lo han tenido más fácil. Varios renunciaron rotunda y expresamente a seguir por vías unilaterales y quedaron libres con fianza. Pero también quedaron libres quienes no habían sido tan claros.

Por ejemplo, la propia presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se limitó a decir que, puesto que se había aplicado el 155, no podía seguir delinquiendo, sin pronunciarse sobre si renunciaba al uso de las vías unilaterales para la independencia. En ese mismo punto, de momento, está Junqueras.

El ex ‘conseller’ Forn sigue los pasos de Rull y Turull

El ex conseller de Interior Joaquim Forn ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad aduciendo que ha asumido “sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia” el artículo 155 de la Constitución y que las elecciones del 21D “apuntan más bien a soluciones de compromiso” en Cataluña.

El abogado de Forn, Daniel Pérez-Esqué, ha presentado un recurso de apelación ante la sala de la Audiencia Nacional en el que pide que revoque la decisión de la juez Carmen Lamela de enviarlo a prisión preventiva, junto a otros siete miembros del Govern destituido, en la causa en que lo investiga por rebelión, sedición y malversación.

En su recurso, la defensa de Forn arguye que no presenta riesgo de reiteración delictiva dado que tras la aprobación del artículo 155 de la Constitución por parte del Senado “asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia”.

De la misma forma, Jordi Pina, abogado de los ex consellers de Presidencia y Territorio Jordi Turull y Josep Rull, presentó ayer sendos recursos ante la Audiencia Nacional para pedir su excarcelación alegando que habían acatado el 155, un argumento que ya esgrimió ante la propia Lamela su anterior letrado, Jaume Alonso-Cuevillas.

Hugo Barze – Corresponsal en España