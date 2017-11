Corrupción en la Secretaria de Deportes nacional involucra al Club Náutico

El escándalos por presuntas contrataciones irregulares, discrecionalidad de subsidios y tráfico de influencias que sacude a la Secretaría de Deportes de la Nación que conduce el ex jugador de futbol Carlos Mac Alliser, involucra indirectamente al Club Náutico de Mar del Plata ( junto al Yacht Club de Olivos, el Huarpes Polo Club de San Juan y el Córdoba Golf Club) ya que estas entidades habrían recibido subsidios en el marco del de un plan que apoya a clubes de barrio.

La denuncia, efectuada a través del programa Periodismo para Todos, ya se cobró la primer víctima: el subsecretario de su área, Orlando Moccagatta, tras las acusaciones periodísticas por presuntas irregularidades en el organismo que actualmente conduce fue suspendido en sus funciones.

Se cuestiona la discrecionalidad que existe en la entrega de subsidios. La cartera de Mac Allister cuenta con un fondo de $292 millones que deben ser utilizados para fomentar las actividades deportivas en clubes con pocos socios “ y sin embargo en los registros como beneficiarios de esas donaciones clubes millonarios y un favoritismo hacia una empresa en particular “. Hay denuncias de presuntas contrataciones irregulares, discrecionalidad de subsidios y tráfico de influencias.

Una de estas acusaciones es por discrecionalidad en la entrega de subsidios dentro de un plan que apoya a clubes de barrio. “No hay lógica para quién recibe qué cosa; han recibido clubes de golf, clubes de Polo, entidades que no tienen nada que ver con el espíritu de un club de barrio”, se denunció.

Fue en este marco que el rol de Orlando Moccagatta, el subsecretario de Deportes y Alto Rendimiento y el hombre que maneja el presupuesto de becas y subsidios, fue duramente criticado, ya que el “Subsecretario de Deportes de la Nación, se hizo conocido por ser el entrenador de José Meolans, pero en el mundo de la natación todos lo conocen como el referente de Myrtha Pools en Argentina, piletas que desde esa Secretaría Moccagatta recomienda comprar a municipios y provincias con subsidios que él mismo entrega”.

A modo de defensa, el propio Mac Allister dijo que Moccagatta renunció a la presidencia de Project Management Pools S.A., la firma representante de las piletas italianas, el 30 de noviembre de 2015, diez días antes de asumir como funcionario público; y a pesar de esa dimisión la empresa siguió con la misma dirección, el domicilio particular de Moccagatta.

Ahora será el turno de la Justicia determinar si hubo irregularidades en las becas deportivas asignadas de forma sospechosa, subsidios económicos para clubes que podrían funcionar bien sin ellos y posibles casos de tráfico de influencias por parte de altos funcionarios , son tales o solo se trató de un informe periodístico.

En cuanto al reparto de becas deportivas, se denunció que funcionarios que no están directamente relacionados con el área reciben sueldos mensuales de entre $6.2000 y $15.000. Romina Corredera, dirigente del MID (en Cambiemos La Pampa), y el hermano de Martina Bartolucci (jefa de Gabinete de Mac Allister), son dos ejemplos de clara incompatibilidad.

Mc Callister lo suspendió y le inició sumario

El secretario de Deporte de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, anunció que suspendió e inició un sumario contra el subsecretario de su área, Orlando Moccagatta, tras las acusaciones periodísticas por presuntas irregularidades en el organismo que actualmente conduce.

Sobre el subsidio para infraestructura deportiva de alto rendimiento, Mac Allister dijo: “No existe nota o intervención de la Secretaría firmada por mí para recomendar la compra a algún proveedor en particular. Ni en el caso de las piscinas ni en ningún otro”.

Dijo que la Secretaría se limita a entregar los fondos a las provincias o los organismos y “ellos llevan adelante las compras de materiales o las obras de infraestructura” y agregó que “no definimos el proveedor que cada organismo o provincia contrata”.

Para “no dejar dudas”, Mac Allister decidió “suspender e iniciar un sumario interno a Orlando Moccagatta”, una medida que “es efectiva desde ahora para facilitar el esclarecimiento de la situación y poner a disposición la documentación respaldatoria”.

Con respecto a las acusaciones por la entrega de subsidios del Programa Clubes Argentinos, el funcionario dijo que los aportes son otorgados “a todos los clubes que cumplan con los requisitos, desde los que tienen 50 socios hasta los de más de 2 mil. Quiere decir que el criterio para definir a qué clubes les corresponde o no un subsidio no es si es grande o chico, sino si cumple o no los requisitos”.