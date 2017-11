Bronca: “Hay que tener cara para salir todos los días a decir que no hay nada”

Así opinó Elena Alfaro, hermana de Cristian David Ibañez, uno de los radialistas del submarino Ara San Juan que permanece desaparecido desde hace una semana.

Cada vez son más las personas que se acercan a la Base Naval intentando recabar más información sobre lo que sucede, al mismo tiempo, quienes se acercan traen consigo estampitas de la Virgen, banderas pintadas y hasta dibujos de niños realizados por chicos de jardín y escolar. Inmersa en esta situación, Elena Alfaro, hermana del radialista Cristian Ibañez, cuestionó la demora en la búsqueda de los 44 tripulantes.

Elena permaneció toda la mañana en la puerta de la Base Naval, su mirada dejaba entrever la angustia que sentía en ese momento, su hermano está dentro del submarino y es parte de las 44 personas que está atrapada en el fondo del mar.

“Es terrible porque teníamos esperanza de que la última información trajera un poco de luz tras tan poco tiempo, sin embargo no hay nada, nos sentimos desbastados e impotentes,” aseguró la mujer.

Bronca, esa es la palabra que expresa Elena al ser consultada por ´El Retrato…´ante los hechos ocurridos. Afirmó que hoy esperaba tener una novedad que cambiara el rumbo de las noticias.

Por esto expresó que: “Saber que no hay nada pese a tanto despliegue tecnológico, con tanta ayuda nos genera mucha impotencia. Se la pasan diciendo que hay muchísima gente buscando y no lo encuentran y no están.”

Entre lágrimas aseguró que el submarino está en la profundidad y es necesario buscar “más debajo de lo que están buscando”.

“Si por lógica no está arriba está en la profundidad, por eso no lo detectan y no lo pueden ver. Si yo vi que esto se estaba complicando tanto porqué ellos no lo pudieron ver antes,” disparó angustiada la mujer.

Elena cuestionó el tiempo que tardaron en buscar el submarino y agregó que cuanto más tiempo se demore la situación, hay menos esperanza.

“No me puedo explicar lo que pasa, ahora estamos esperando el otro parte para que salgan y nos digan que no pasa nada, hay que tener cara para salir todos los días a decir que no hay nada. Algo se está haciendo mal, hace 7 días que no hay nada.”

Además cuestionó la espera del Protocolo pese a que “las fuerzas sabían que había una falla técnica y un desperfecto de batería”.

“Eso no lo dijeron de entrada, sólo dijeron que no había comunicación y que había que esperar 48 horas. Si las decisiones se hubiesen tomado antes y se hubiese aceptado la ayuda de todos los países que se ofrecieron no estaríamos acá, ahora mi hermano está junto a toda la tripulación, expectante.”

Elena aseguró que están en una situación a contra reloj y “esperando un milagro”.

Consultada sobre cuál era el reclamo, explicó que: “Mi reclamo ante las autoridades es que ellos no tomaron las decisiones antes, que no lo hayan tomado con la seriedad que se necesitaba. No se puede decir a la familia que hay que esperar a que el tiempo cambie porque el submarino no está por arriba, hay que buscarlo por abajo.”

Por último explicó que si el submarino estuviese arriba ya hubiese sido detectado por algún barco pesquero o un sensor, “si no está arriba es porque se hundió”.