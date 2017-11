Mourelle tiene lista la guadaña para comenzar con recortes “sangrientos”

Las internas en el gabinete municipal se dividen en varios matices. No se reconocen tanto por el nivel de beligerancia de cada grupo como por el origen partidario. El PRO puro, Agrupación Atlántica y, dentro de la UCR, los diferentes matices que la componen. De acuerdo a esa división mayor, hoy la cuestión se desagrega en relación a la posición que cada sector toma frente al derrotero que va sugiriendo el último secretario de Hacienda, en este caso importado de Lanús.

CHAU BONIFICACIONES, CARPETAS POR ENFERMEDAD, LICENCIAS Y MÓDULOS

Una de las cuestiones principales es la política del hombre frente a los municipales y sus derechos. Según parece, la guadaña está preparada para un uso intensivo y el arranque solo fue eso: un arranque. Al no pago de los salarios a la dirigencia gremial sobrevendría ahora una segunda etapa bastante más sangrienta. Recorte de bonificaciones, desdoblamientos horarios, revisión integral de carpetas por enfermedad y todo tipo de licencias. También se viene un recorte monumental de módulos en el Concejo Deliberante.

HERNÁN MOURELLE VA A FONDO CON EL RESPALDO DEL INTENDENTE MUNICIPAL

De acuerdo a las versiones que circularon con más insistencia en estas horas, Hernán Mourelle no está dispuesto a no negociar mediastintas. Va a fondo y tiene el respaldo de Arroyo en todo lo que sea presionar y 8si se puede) poner contra la pared al STM. Ahí es donde los matices se acentúan. Hay quienes dicen que sí, que esta bien. Pero también están los radicales que sostienen que la UCR nunca tuvo como bandera ir contra el empleado público.

LA MULTA A LA RECOLECTORA DE RESIDUOS ¿DESATARÁ PARO DE CAMIONEROS?

Lo cierto es que en esta cuestión habrá mucha más tela para cortar. Pero no será lo único. Además de la reducción de exenciones que dejara literalmente a la intemperie fiscal a ong,s, sindicatos y clubes en el Próximo presupuesto, la recolección de residuos y la disposicion final tendrán su capítulo álgido. La multa aplicada a la recolectora domiciliaria ya llega al 50% de una factura. “Inviable” decían algunos. “Si le cobran la Multa la recolectora no paga los sueldos y si no se la van a cobrar ¿para qué cuernos se hacen los taitas?” Decía un radical de Cambiemos en el café de la esquina de la municipalidad, que lleva escuchadas más de cientos de conspiraciones entre sus cuatro paredes.

MUCHOS SON LOS QUE TEMEN SE PRESENTE UN VERANO EN LLAMAS

El pronóstico climático del próximo verano anuncia valores récords en el calor. Sin embargo falta ahí agregar el “voltaje” y las intensidades que adquirirá un verano en llamas pero de otra índole. Quizás alcance para esbozar el pronóstico completo que Mourelles le dijo al secretario de sindicato de guardavidas que tenía previsto Para ellos un “cero por ciento de aumentos ¡Cerooo!!!” Le gritó en la cara. Y después lo despidió.

KIRCHNERISTAS Y PERONISTAS SE ENFRENTARÁN EN LA “PELEA DEL AÑO”

Después de las frustradas PASO hubo mucha gente en el Peronismo que se quedó con la sangre en el ojo. Esto se dio luego que desde los mas “altos mandos” del kirchnerismo aplicaran la lapicera a rajatabla.Hoy las elecciones internas que celebrará el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires el próximo 17 de diciembre para renovar los cargos de su consejo partidario, habrá de poner frente a frente en Mar del Plata a los dos grupos antagónicos: Peronistas vs. Kirchneristas.

EL 17 SE SABRÁ LA VERDAD EN EL PARTIDO JUSTICIALISTA

En el primero se alinean uno de los tríos más mentados : Vacante-Cheppi y Garivoto, con el lucifuercista Fernando Cóppola como candidato. Del otro lado la encabeza el polifacético Juan Manuel Rapacioli, apadrinada por La Cámpora bajo la conducción de la diputada nacional Fernanda Raverta. Todo esto si la Justicia Electoral no le da cabida a la intervención solicitada por Eduardo Duhalde. Ahora el 17 se sabrá la verdad en el PJ.

CÓPPOLA ENCABEZA LA LISTA 2 “FUERZA Y RENOVACIÓN PERONISTA”

Acompañan a Cóppola en la Lista 2 “Fuerza y Renovación Peronista”, Carina Ponce como vicepresidenta, Leandro Petrocco como Secretario General, Pablo Madeira como Secretario Administrativo y de Actas, y Jorge Falcone como Secretario de Organización, entre otros; mientras que los primeros cinco lugares para Congresales Titulares los ocupan Stella Casasola, Fernando Maraude, Daniel Emilio Puerto, Ana López y Valeria Castaño. En el orden provincial el diputado Juan Manuel Cheppi como consejero por la Quinta Sección Electoral, y Leandro Petrocco como Consejero de Juventud, en la lista que encabeza Gustavo Menéndez.

“RAPA” EN LA LISTA 45, DENOMINADA UNIDAD PERONISTA – NESTOR SIEMPRE

Por su parte la Lista 45, denominada Unidad Peronista – Nestor Siempre, bajo el lema “Todos unidos triunfaremos”, alcanzó el apoyo de los camporistas tras arduo trabajo de militancia del “Peronismo Marplatense”, “Peronismo en Unidad Ciudadana” junto a otra pluralidad de agrupaciones políticas, sindicales, económicas y sociales quienes lograron un “acuerdo de unidad”. Acompañan al “Rapa”, Nora Cecilia Estrada como Vicepresidenta, Ramiro Suescun como Secretario General y Daniel Di Bártolo como primer Congresal.