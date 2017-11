Barcelona no será la sede de la Agencia Europea del Medicamento

Se cumplieron los pronósticos, que indicaban muy poco probable la designación de Barcelona, como consecuencia de la inestabilidad política y jurídica derivada de los últimos acontecimientos luego de la Declaración Unilateral de Independencia y la posterior aplicación del Artículo 155 para anular dicha declaración.

Como apuntaban todos los indicadores, Barcelona no ha pasado el primer corte y el esfuerzo diplomático de las últimas semanas no ha bastado para compensar el impacto de la crisis política. Ámsterdam se ha impuesto a las otras 15 candidatas y recibirá una nueva agencia cuando el Brexit se consume en 2019.

El Gobierno identifica el desafío secesionista como un factor determinante en la decisión final y culpa al independentismo de la eliminación, tal y como ha dejado claro la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, minutos después de conocer la noticia.“El Gobierno de España ha remado con mucha fuerza. Quizás otros no han remado con esa misma fuerza y dirección. Me atrevo a decir que éste es uno, otro, de los daños directos del independentismo en Cataluña. La división y la disgregación no nos llevan a ninguna parte y hoy lo hemos visto”, ha explicado. “A nadie se les escapa que nos han preguntado por activa y por pasiva por el tema de Cataluña”.