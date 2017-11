Unos 9000 deportistas participaron de la Maratón Internacional de Mar del Plata

Mariano Mastromarino (FOTO) y María de los Ángeles Peralta se quedaron con la 28º edición de la Maratón Internacional de Mar del Plata que contó con más de nueve mil participantes entre los 10k 21k y 42k provenientes de distintos puntos del país y el exterior.

Desde el comienzo el atleta olímpico en Río 2016 marcó el ritmo de la competencia y tomó distancia respecto a sus rivales para cruzar la meta instalada en Playa Grande.

“El clima hizo todo más duro. Nunca corrí con tanto viento en mi vida” aseguró el ganador de la prueba que completó la distancia en 2h24m12s. “Esta fue una gran forma de terminar el año. Ahora a descansar, estar con la familia y pensar en el 2018” agregó el vencedor.

En el segundo puesto finalizó Ulises Sanguinetti, campeón el año pasado, que no pudo retener el título. “Mariano puso un ritmo muy fuerte desde el inicio. Pensé que lo iba a pagar en el final, pero pudo mantenerlo. Fue el justo ganador” aseguró Sanguinetti que completó la prueba en 2h29m02s.

El tercer lugar de la clasificación general fue para Franco Nuñez que hizo 2h30m00s.

Entre las damas María de los Ángeles Peralta cumplió el sueño de ganar en su ciudad y lo hizo en 2h54m33s. “Estoy muy feliz de haber corrido entre mi gente, con mis amigos y familia acompañándome hoy y siempre” expresó la vencedora entre lágrimas.

En el podio de los 42 kilómetros terminaron en el segundo lugar Mariel Alasia y Silvana Calcagno segunda y tercera respectivamente.

En la prueba de 21 kilómetros los vencedores fueron Martín Méndez que con un tiempo de 1h05m13s estableció un nuevo récord para la prueba superando al de Gustavo Comba establecido en 2002 qu era de 1h05m36s. Sus escoltas fueron Gustavo Frencia con 1h07m27s y Diego Suárez tercero con 1h10m57s.

Entre las damas, la vencedora de los 21k fue Florencia Borelli con 1h17m55s quien superó a su hermana Mariana, segunda con 1h20m15s. La tercera colocada resultó Florencia Cataldo y su tiempo fue de 1h28m02.

Los primeros en completar la prueba y cruzar el arco de llegada fueron los de 10 kilometros. Los ganadores de fueron Julius Rono con un tiempo de 31m19s. Segundo terminó Marcelo Michia superando en el sprint con un tiempo de 31m28s al tercero, Ignacio Oliva, que lo hizo en 31m30s.

Entre las damas, la mejor atleta del año, Belén Casetta, fue de la partida en su primera competencia tras la final mundialista en los 3000m con obstáculos en Londres 2017 y se quedó con el triunfo con un tiempo de 35m19s, mejorando por cuatro segundos su mejor marca personal en la distancia.

La segunda entre las damas fue Fedra Luna Sambran con un tiempo de 36m19s y tercera finalizó Micaela Levaggi con 36m52s.

Los fanáticos del continente pudieron disfrutar de la competencia dado que fue televisada en vivo para toda latinoamérica por la señal ESPN. En las próximas semanas también habrá un programa especial de ESPN RUN con un resumen de la carrera donde además se contarán distintas historias de atletas aficionados que se animaron al desafío.

La Maratón de Mar del Plata es organizada por el EMDER y Pegsa Group, realizada por el Club de Corredores y cuenta con el apoyo del Banco Provincia, Fila, ESPN Run, Gatorade, Garmin, Sancor Seguros, PC Box y Soy Jove – Ministerio de Desarrollo Social.

DECLARACIONES

Julius Rono, ganador 10k: “Fue una sensación muy linda, siempre ganar es lindo. El circuito fue muy duro, me prepare con mucho tiempo para terminar entre los primeros y por suerte se me dio. Vine a esta ciudad porque siempre me trataron bien y es una ciudad muy de running. Ya hace años estoy en Argentina pero corriendo me siento un keniata, mi país representa mucho al ambiente de las carreras y estoy orgulloso de eso”.

Martin Mendez, ganador 21k: “Fue muy linda la carrera, el marco del publico ayuda y por suerte el clima mejoro. No solo estoy contento por ganar, sino que también por haber superado mi record personal. Siempre pensé en positivo, corri conmigo mismo, a buen ritmo. Ahora tengo unas series de carreras en diciembre que me sirven mucho para llegar bien preparado al 13 de enero para el maratón internacional de Reyes en Concordia, mi ciudad. Es una carrera muy importante para mi y tengo que estar presente porque siempre lo hice”.

Florencia Borelli fue la vencedora en los 21k femenino: “Fue un placer correr en Mar del Plata, amo mi ciudad, fue un placer estar presente en esta edición de la Carrera del Mar. El circuito fue espectacular, muy duro, se pudo correr igual y fue una fiesta. En cuanto al logro de haber ganado la competencia dos veces consecutivas”

Maria de los Ángeles Peralta fue la ganadora de la categoría de 42k: “Estoy cansada pero feliz, disfrute mucho el circuito, me encanto correr en mi ciudad. Necesitaba esto, quería volver a correr y lo logre. Fue un desafío. El recorrido estuvo muy duro pero el aliento de la gente me motivo, le agradezco a todos por venir”.