Muere Totò Riina, el ‘capo de capos’ de la mafia siciliana

Totò Riina, “il capo dei capi’ de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, ha muerto este viernes a los 87 años de edad. Protagonista de algunos de los crímenes más terribles de la historia italiana, estaba ingresado en el hospital de la cárcel de Parma bajo el 41 bis, un régimen carcelario considerado extremadamente duro y con una vigilancia especial que en Italia se aplica para los detenidos más peligrosos. Sospechoso de ser el autor de la muerte de más de un centenar de personas, sobre él pesaban 26 cadenas perpetuas.

Riina, conocido como ‘la bestia’ por su extrema crueldad, estaba considerado el jefe de Cosa Nostra desde 1974 hasta su arresto en 1993. Junto a Bernardo Provenzano, fallecido en 2016, declaró una guerra al Estado italiano en la década de los 90 acabando con la vida de decenas de policías, jueces y símbolos de la lucha contra la criminalidad como los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, a los que hicieron saltar por los aires en 1992 en dos atentados que conmocionaron al país. Estaba considerado el cerebro de los atentados que en 1993 sembraron el terror en Roma, Milán y Florencia, acabando con la vida de una decena de personas. Y el mandante del asesinato de un niño de 12 años, hijo de un arrepentido de mafia, al que ordenó estrangular y disolver el cadaver en un bidón de ácido.

Pocos meses después de los atentados contra Falcone y Borsellino, fue capturado en Palermo tras pasar 23 años como fugitivo. Condenado a 26 cadenas perpetuas por haber organizado más de un centenar de asesinatos, 40 de ellos ejecutados personalmente, su influencia no acabó al ser encarcelado. “Yo no me arrepiento, a mi no me someterán“, confesó hace unos meses a su mujer,Antonietta Bagarella, durante una conversación en la cárcel que fue registrada. Las autoridades transalpinas sospechan que durante años, y desde la prisión, continuó estando a la cabeza del grupo criminal, amenazando a magistrados y políticos como el fiscal dePalermo, Antonio Di Matteo.

En los últimos años las condiciones de salud del anciano criminal habían empeorado. A finales de 2015 tuvo que ser ingresado en un hospital de Parma a causa de una grave crisis respiratoria. Padecía cáncer de riñón y problemas cardíacos. Sus abogados solicitaron que pudiera cumplir el resto de la condena y pasar sus últimos meses en arresto domiciliario pero el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bolonia lo rechazó.

El jueves su mujer y tres de sus cuatro hijos habían obtenido un permiso del ministerio italiano de Salud para poder visitarlo y despedirse de él. El hijo mayor del mafioso cumple cadena perpetua por cuatro asesinatos.

Hace unos meses se le había visto asistir en silla de ruedas y a través de vídeo-conferencia a los distintos procesos judiciales que todavía tiene abiertos, entre ellos el que investiga el presunto pacto entre el Estado italiano y la mafia para poner fin a los atentados llevados a cabo por Cosa Nostra en la década de 1990 a cambio de beneficios penitenciarios para los mafiosos encarcelados. En las últimas semanas Riina había sido operado dos veces y las complicaciones posteriores obligaron a los médicos a sedar al boss.

“No me alegro de su muerte pero no puedo perdonarlo“, ha declarado Maria Falcone, hermana del magistrado antimafia, tras conocer el fallecimiento del criminal. “Como me enseña mi religión, habría podido conceder el perdón si se hubiera arrepentido, pero por su parte nunca llegó ninguna señal de redención”.

Hugo Barze – Corresponsal en España