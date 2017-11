Kimberley, a pesar del triunfo, se quedó en la puerta de la clasificación

Se dejó todo y esa es la mayor tranquilidad. Luego de una temporada atípica y que presentó varios contratiempos, los de Mariano Mignini pelearon hasta el final la posibilidad de ingresar en Playoffs pero no se pudo.

Y las muestras de lo complejo que se presentó todo fue el encuentro de hoy ante un equipo que no jugaba por ascender ni perder la categoría pero que complicó con dos situaciones aisladas en los primeros 45 minutos.

Con el control total del pleito pero sin poder llegar con claridad al arco de Gonzalo Núñez. Solo una aproximación con un disparo de media distancia de Juan Manuel Rodríguez Rendón tras una buena combinación entre Franco Mañas y Matías Barreiro.

Pero como en los últimos encuentros, se iba a arrancar abajo. A los 17, Leandro Lázaro rebotó de espaldas para Tomás Blanstein que llegó de frente y puso el derechazo en el ángulo superior izquierdo de Gabriel Barucco para establecer el 1 a 0.

La reacción vino segundos después tras un rebote que le quedó a Gonzalo Gómez que definió por encima de Núñez pero el arquero, rápido, dio un paso atrás y alcanzó a “cachetear” la pelota para mantener todo igual.

La lluvia, el viento y el fríio se hacían cada vez más presentes en Polonia y Vértiz al igual que el nerviosismo por el paso del tiempo. A los 26, Emiliano Fortete fue víctima de una clara infracción dentro el área en un córner, Rafael Di Lorenzo no dudó, cobró penal y Gómez, cruzó el disparo para igualar el encuentro.

Kimberley seguía manejando la pelota de manera vertical con el único objetivo de irse en ventaja al descanso. Sin embargo Ferro llegó al 2 a 1 en un tiro de esquina que Leonardo Villán empujó dentro del área chica a los 34.

El descanso cambió la mentalidad de manera completa. Kimberley salió a asfixiar a los de Fabián Blanstein al punto de que en 3 minutos ya había llegado tres veces con claridad exigiendo a Núñez que se alcanzaba como figura.

El momento de quiebre total fue a los 10 donde Barucco salió rápido a atorar a Lázaro que remató contra el cuerpo del arquero. Pasando el cuarto de hora, Mañas, el mejor de la tarde, hizo la individual, disparó seco, Núlez dio rebote y Nicolás Baigorria, oportuno, definió con el “uno” vencido para volver a la igualdad.

Con el equipo abocado al ataque, los espacios en el fondo empezaron a aprecer pero Ferro no daba la puntada final. Kimberley por su parte también encontraba sus chances como a los 27 con un pase frontal fantástico de “Ñato” que Ezequiel Goiburu bajó de pecho e intentó definir por arriba de Núñez pero la pelota pegó en el techo de larco.

A los 32 iba a llegar el tercer grito. Otra vez con Mañas involucrado, el ex Cadetes recuperó, desbordó por izquierda y mandó el centro para que Barreiro, de cabeza, decretara lo que iba a ser el 3 a 2 final.

Defeniendo el resultado intentando atacar, el resultado en 25 de Mayo ilusionaba con un gol de Argentinos que nunca llegó.

Así, el Dragón se despidió del Torneo Federal B 2017 en la tercera ubicación de la Zona “B” de la Región Pampeana Sur con 35 unidades. Ahora quedará ir en búsqueda de la defensa del título de campeón en la Liga Marplantense y el primer escollo será General Urquiza este sabado a las 15 también en el “José Alberto Valle”.

SÍNTESIS

Kimberley: Gabriel Barucco; Guido Lucero, Emiliano Fortete, Joaquín Solaberrieta y Juan Cebada; Juan Ignacio Briones, Juan Manuel Rodríguez Rendón, Franco Mañas y Matías Barreiro; Nicolás Baigorria y Gonzalo Gómez. DT: Mariano Mignini

Ferro LF: Gonzalo Núñez; Facundo Gómez, Leonardo Villán, Facundo Díaz y Enzo Puga; Tomás Blanstein, Jonatan Tello, Leandro Rodríguez y Lautaro Benítez; Elio Cabrera y Leandro Lázaro. DT: Fabián Blanstein.

Cambios ST : 15′ Ezequiel Goiburu por Briones (K), 22′, Kevin Castells por Benítez (F) y Leonel Palmero por Cabrera (F), 30′ Lautaro García por Rodríguez Rendón (K), 34′ Bruno Gómez por Blanstein (F) y 38′ Patricio Rodríguez por Baigorria (K).

Goles PT: 17′ Blanstein (F), 26′ Gómez de penal (K) y 34′ Villán (F).

Goles ST : 16′ Baigorria (K) y 32′ Barreiro (K).

Árbitro : Rafael Di Lorenzo

Estadio : José Alberto Valle