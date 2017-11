Casineros preocupados por el cierre de la sala de Necochea y temen sigan por Mar de Ajó

El titular de la Asociación Gremial de administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales, Roberto “Chucho” Páez, en diálogo con “el Retrato…”anunció el cierre del casino de Necochea, luego de la temporada de verano y cuestionó manifestó que el 2018 “va a ser un año de mucha conflictividad social, porque toda esta suerte de reformas laborales y precarización laboral va a tener una fuerte resistencia de los trabajadores”.

“Nos preocupa la posibilidad concreta anunciada por el presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos del cierre del casino de Necochea después de la temporada”, sostuvo el referente de la Asociación Gremial de administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales a “el Retrato…”

En relación a lo anterior, aseguró que de tomarse esta decisión 74 trabajadores del lugar “van a tener que ser trasladados de manera arbitraria a otros casinos. No nos aseguran que va a haber continuidad laboral de esos compañeros” a la vez que aclaró que la semana próxima pedirán una audiencia con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo de la audiencia, que es “a fin de hacerle ver nuestro punto de vista y que esas fuentes de trabajo continúen durante el próximo año” y explicó que el Casino de Necochea se encuentra en un edificio municipal, “al cual le falta inversión, pero la Municipalidad dice que no está en condiciones de invertir para el mantenimiento del mismo y la provincia que no puede invertir en un lugar que no es propio”.

“Nosotros como alternativa planteamos la posibilidad concreta que se traslade de ese lugar a otro sitio en Necochea, pero nos dicen que el mismo dejó de tener máquinas tragamonedas desde hace 3 años atrás y hoy la decisión de la gobernadora es no agregar ninguna máquina a la que ya funciona en los casinos”, sostuvo.

Además, indicó que hay un bingo en Necochea, que funciona en el centro de la ciudad y que “trabaja muy bien” a la vez que afirmó que le quitó mucho público a los Casinos. “Más que nada en este caso porque el bingo tiene máquina tragamonedas y no así, el casino”, señaló.

Por otro lado, hizo hincapié en las paritarias y expresó que se encuentran a la espera de la convocatoria. “Cómo mínimo vamos a pedir el piso inflacionario. Quedamos muy atrás el año anterior, pero este año conseguimos alrededor del 28%”, describió.

Ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si la medida tomada en Necochea puede replicarse en otros lugares de la provincia, respondió que se encuentran “muy preocupados”, por ese motivo.

“Tememos que pase lo mismo en otros lugares como puede ser en Mar de Ajó, donde también hay un casino con grandes dificultades edilicias”,apuntó y comentó que en total son alrededor de 1000 trabajadores como también están los compañeros de la Asociación de Empleados de Casino de la rama juego que son cerca de 3 mil.

Seguidamente, se refirió al 2018 y consideró que “va a ser un año de mucha conflictividad social, muy complejo, porque toda esta suerte de reformas laborales y precarización laboral que el gobierno está impulsando va a tener una fuerte resistencia de los trabajadores”.

“Entendemos que es un retroceso muy grande para el conjunto de los trabajadores y por consiguiente, vamos a ir a defender que esto no se lleve adelante. Hay que trabajar desde el punto de vista legislativo para que no aprueben esta ley que es el punto final de los derechos laborales”, expresó.

Páez remarcó a “el Retrato…” que “el gobierno con su política económica lo que intenta es sacar y quitar permanentemente derecho a los trabajadores para empoderar a los grupos económicos, que es la política que está llevando adelante el gobierno de Macri”.

Asimismo, se refirió a los anuncios de la gobernadora María Eugenia Vidal sobre una serie de descuentos y promociones para la temporada en la ciudad. “Estamos de acuerdo con todo lo que se va a hacer para incentivar al turismo, pero nosotros por ser parte también de la tradición turística de Mar del Plata, ya que el casino es un lugar muy atractivo para los que vienen a la ciudad, esperábamos el anuncio de empezar a poner en valor algunas cuestiones que tienen que ver con lo edilicio”, apuntó.

En ese sentido, “Chucho” Páez reconoció: “Esto no ha sido así” y añadió que “todos los casinos de la provincia requieren de mucha inversión y adaptarlos a los nuevos tiempos. Nuestro Casino permanentemente se inunda, no hay mantenimiento ni cambio de alfombra”.

“Nuestro Casino recibe entre 12 y 15 mil personas por día. Es un lugar con mucho atractivo. La gente lo toma como un lugar no solo para ir a jugar, sino también a pasear o tomar un café. Por eso entendemos que hay adecuarlo a los tiempos que se viven”, señaló.

En ese contexto, puntualizó en la temporada de verano en la ciudad y detalló: “Como aspiración de deseo, aspiramos que venga mucha gente y se mejore muchísimo de lo que fueron las últimas temporadas, pero tengo dudas en relación a los ingresos que tienen las clases sociales que vienen a veranear a la ciudad”.

“El turismo nuestro se nutre de clase media y sectores de trabajadores, los cuales, justamente, son los sectores más castigados por la política. Por eso, no creo que haya muchos compatriotas que dispongan del dinero necesario como para veranear en Mar del Plata”, resaltó el referente del gremio de empleados de Casinos.