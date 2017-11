Mar del Plata Club y Universitario, campeones del Bloque de Juveniles

Culminaron los torneos de las categorías juveniles de los certámenes que organiza la Unión de Rugby de Mar del Plata. En M15 el campeón fue Mar del Plata Club, en M16 el título fue para Los Cardos de Tandil, en tanto que Universitario se quedó con el campeonato en M17.

Una categoría siempre compleja es la M15, ya que luego de su etapa de Infantiles los chicos pasan a jugar en forma competitiva, es su segundo año de hacerlo en una cancha grande con 15 jugadores, lo cual supone algunas dificultades.

Pero Mar del Plata Club lo afrontó muy bien y logró quedarse con el título un par de semanas antes, mostrando una superioridad por sobre sus rivales.

Uno de sus entrenadores, Tomás Larraburu, explicó que “Empezamos de cero porque la mayoría no nos conocíamos, pero armamos un lindo grupo de entrenadores, somos 7 así que todo se hace más sencillo. Nos fuimos conociendo de a poco, utilizamos la primer parte del año para probarlos en diferentes puestos y que entiendan la bajada de línea que tiene el Club, me parece fundamental, lo fuimos construyendo de a poco, se adaptó a la edad y a las cualidades de los chicos, ellos entendieron, algunos entrenaban todos los días y les tocaba jugar sólo un tiempo, pero era parte de un proceso, si ellos se entrenaban iban a jugar más la segunda parte del año”.

Quien también se desempeña como apertura en el plantel superior, comentó que “Ellos se comprometieron, el 90% de los entrenamientos del año eramos 30, se armó un lindo grupo, a principio de año se pusieron el objetivo de salir campeones y nosotros los fuimos llevando paso a paso, encontramos muy buenas respuestas de ellos, esa fue la clave, las ganas, el compromiso y se fue contagiando entre ellos, se cerró un año bárbaro, campeones un par de fechas antes. Hubo un torneo muy parejo, se ganaron varios entre sí y nos dejó una diferencia importante para festejar antes de tiempo”.



Por último, el mayor de los Larraburu que juegan en Mar del Plata Club, añadió que “Todos fueron partidos difíciles que nos costaron pero los pudimos sacar adelante, lo que más rescatamos es que en la mayoría de los partidos jugaron los 30 chicos que teníamos a disposición, entendían que no sólo era ir a entrenar, sino querer hacerlo y la forma, había que hacer algo más, se transmitió eso y los chicos lo entendieron, merecido el torneo, estamos muy contentos”.

El plantel, que estuvo entrenado por Tomás Larraburu, Pedro Larraburu, Juan Ignacio Cabrales, Juan Porthe, Roberto Manfredi, Bernardo Lassalle y Guido Zingale fue el siguiente:

Fausto Hernando, Bruno Crudo, Vito Muzio, Laureano Favellis, Joaquín Moreno, Matías Lescano, Franco Stanzione, Genaro Rios, Facundo Castelfidardo, Juan Cruz Ferrando, Blas Pasqualini, Gonzalo Recalde, Natalio González Benedetti, Bruno Ferrari, Salvador Spinelli, Tomás Herrador, Bautista Aguirre, Facundo Tomes, Joaquín Toro, Ivo Schiel, Tomás Demaio, Juan Monópoli, Matías Morilla, Vicente Martínez, Francisco Parra, Valentino Cavallero, Franco Salamone, Iván García Lloreda, Valentín Recalde, Tomás Fernández, Joaquín Silva y Tomás Romano.

En la M16 el que logró el título fue Los Cardos de Tandil, que logró sobreponerse a Comercial este último domingo y así lograr la cantidad de puntos necesaria para conseguir el campeonato, por encima de Sporting que fue segundo.



Uno de sus entrenadores, Luciano Pérez, comentó que “Es una división que cuando comenzamos hace 2 años con Matías Errecart e Ignacio Garay, con 36 chicos, nos costó, el principal objetivo el año pasado era nivelar el equipo porque era un plantel amplio. Este año comenzamos con la misma cantidad, hicimos A y B, después en la segunda etapa nos propuso el Club de hacer un sólo equipo ya que se nos complicaba para completar, cuando comenzó la Copa de Oro y pudimos vencer a Sporting en Villa Marista (53 a 29), cuando el año pasado nos había ganado muy bien, fue un gran sentido para nuestro equipo”.

Quien además está encargado del Centro de Rugby de la ciudad serrana, comentó que “En sólo dos partidos no sacamos bonus, con Mar del Plata Club y Sporting en Tandil, que perdimos sólo por una conversión. Los chicos se adaptaron muy bien a la forma de trabajo, obtuvieron un campeonato impecable, lo más destacable fue que el equipo terminó nivelado, el último partido con cambios y todo se hizo la misma cantidad de puntos en los dos tiempos, logramos que el que estaba por debajo se supere, es lo más importante, nosotros le damos importancia a la formación del jugador”.



El plantel campeón estuvo conformado por: José Agostini, Joaquín Almarza, Jerónimo Amadeo Lastra, Francisco Arana, Juan Aspesi, Bautista Bayerque, Felix Bilbao, Hipólito Cerone, Agustín De la torre, Segundo Dilazaro, Bautista Dimarco, Benjamín Elissondo, Nahuel Fernández, Lautaro Gauna, José Goicochea, Felipe Gomez Castro, Lautaro Gomory, Ignacio Gowland, Segundo Herrera Vegas, Niklas Jencquel, Francisco Medina, Ignacio Migliore, Juan Cruz Muñoz, Salvador Nazar, Martín Orellano, Bautista Oroquieta, Xavier Oxandaberro, Agustín Parodi, Francisco Pereira, Valentín Pose Santiago Ramos, Nazareno Rivas, Pedro Suarez García, Francisco Vazquez Bosch y Felipe Villamor. Los entrenadores Luciano Pérez, Matías Errecart, Ignacio Garay y managers Federico Ramos y Fernando Pereira.

En la M17 la categoría 2000 de Universitario demostró que sigue siendo el líder, ya que los mismos chicos por tercer año consecutivo se quedó con el título local, además de que también en este 2017 logró el Regional Pampeano.



“Nos pusimos como objetivo en la charla de fin de año de 2016 volver a ganar el campeonato, sabíamos que no sería lo mismo porque a medida que uno crece en juveniles se va nivelando todo, la diferencia que sacábamos antes no es tanta y el nivel de competencia es mayor, eso nos lleva a ser obsesivos de los detalles al 100%”, comenzó argumentando Sebastian Adorisio.

El capitán de Uni contó que “Fue más que importante comenzar con una pretemporada fuerte, que se le sumó el gimnasio, lo físico nos daría un plus significativo al equipo. Pasada la pretemporada tuvimos varios amistosos y eso fue una de las claves, arrancamos el año flojo y distinto a como lo terminamos, perdimos varios partidos y fue un baldazo de agua fría, nos demostró donde estábamos parados y el esfuerzo que debíamos hacer en todo el año. Cuando llegó el Regional apretamos los dientes y todo se vio reflejado en la cancha. Somos un grupo muy grande y consolidado, que a través de los líderes trata de sumar, tenemos mucha cabeza y reconocemos cuando hay que ponerse serios, como se entrena se juega y a todo se suma la cantidad de destrezas del equipo”.

Quien se desempeña como apertura añadió que “Tenemos un grupo humilde y que siempre trata de avanzar, no quedarse con los logros, hacemos grandes sacrificios por seguir avanzando. Este año se armó un muy buen grupo de entrenadores, que nos hizo crecer no sólo como jugadores, sino que como personas. Hubo una gran planificación del año, desde el plan de juego, los estímulos, las cargas, fue lo que nos permitió llegar al final lo más frescos posible, a pesar del largo año que tuvimos”.



Por último Adorisio expresó que “Quiero destacar el sentimiento de pertenencia que tiene el grupo por el Club, es lo más importante de todo. Al Club lo hace su gente y siempre lo intentamos poner lo más arriba posible, hay varios que juegan desde muy chicos y se siente el amor por la camiseta, es un sentimiento difícil de encontrar en otro lugar”.

El plantel que estuvo entrenado por Ignacio Vallejos, Wenseslao Tejerina, Ignacio Osorno y José Estevez, que además estuvo Allen Bosch en la parte física, Federico Vigliero como entrenador de Scrum y los managers Guillermo Lapenna, Oscar Faienzo y Marcelo Adorisio, fue el siguiente:

Lautaro Faienzo, Tomás Amidey, Juan Bruno, Guido Lapenna, Mikael Blom, Gianfranco Sassano, Manuel Demarchi, Juan Victoria, Juan Vecchi, Sebastián Adorisio, Francisco Giorgi, Nicolás Fortuny, Juan Papolla, Ignacio Acuña, Juan Galparsoro, Matías Juara, Jorge Ríos, Tomás Soncini, Manuel Oria, Agustín Ciancio, Eduardo Ruperto, Bautista Tejerina, Tomás Pagella y David Suárez.