La Fiscalía belga pide a la juez Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas

La Fiscalía de Bruselas ha pedido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el estado de las cárceles españolas de cara a la declaración de mañana, viernes, del ex presidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros de su Gobierno que huyeron a Bélgica antes de que se presentara la querella contra ellos por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Los cinco están citados a las 14:00 horas para comparecer por primera vez ante el juez de la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia) de Bruselas, que será el que decida si las órdenes europeas de detención (OEDE) dictadas por la titular delJuzgado Central de Instrucción número 3 deben ejecutarse.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, la Fiscalía de la capital belga ha reclamado a la magistrada información tanto penitenciaria como judicial, que será remitida hoy mismo. Otras fuentes consultadas han concretado que, entre toda esa información, figuran datos sobre el estado de las cárceles españolas.

Lamela dictó el pasado 3 de noviembre órdenes europeas de detención contra el ex presidente de la Generalitat y sus cuatro ex consejeros después de que un día antes no acudieran a declarar por su implicación en el desarrollo del procésindependentista. Además de los tres delitos que les imputó según la querella del Ministerio Público, añadió también prevaricación y desobediencia para los huidos.

Puigdemont y sus ex consejeros comparecerán mañana conjuntamente ante el mismo juez, que instruirá el caso en neerlandés a petición de los acusados, que eligieron este idioma para todo el procedimiento en detrimento del francés.

El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si considera que cuenta con toda la información necesaria para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su veredicto hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes.

Una vez se dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o las defensas de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso. Si esto ocurre, el caso se trasladará al Tribunal de Apelación.

