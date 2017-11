El ex Intendente Pulti pedirá su sobreseimiento: “Pagar sueldos no es delito”

Después de la resolución del juez de Garantías Saúl Errándonea en cuanto resolvió elevar la causa a juicio que se le sigue al ex intendente de la ciudad, Gustavo Pulti, por los delitos de malversación de fondos, el referente de Acción Marplatense (AM) manifestó que la apelarán “en lo inmediato” como también que pedirán el sobreseimiento total y definitivo. “Pagar sueldos no es delito”, afirmó.

En tal sentido, Pulti expresó: “Estamos convencidos que usar recursos afectados y financiamiento transitorio para pagar sueldos y garantizar el normal funcionamiento de la municipalidad, no es delito”.

“Pagar sueldos no puede ser un delito. No ha habido daño para el erario público, ni beneficios para ningún particular. Solo perseguimos con esas decisiones tomadas en circunstancias adversas, que ni los vecinos ni los trabajadores municipales se vieran perjudicados”, señaló.

Asimismo, apuntó contra Carlos Arroyo: “Por lo demás, resulta paradójico que el mismo intendente que cuestionó y llevó a la justicia estas decisiones haga diez veces lo mismo o peor, sin cuestionamientos. Tal como lo expresa el documento del Tribunal de Cuentas, la gestión denunciante ha usado fondos de terceros y descubierto bancario (en su caso sin autorización de ningún tipo)”.

“La principal diferencia formal en el uso de los recursos es justamente esa: mientras nosotros lo hicimos con autorización la actual gestión en muchos casos no”, describió Pulti a la vez que cuestionó que “las demás diferencias que también podrían señalarse son de fondo, están en la gestión”.

Y en ese sentido, detalló que “hoy no se hacen obras con recursos propios y antes sí. Antes no eran necesarias ni se recibían asistencias nacionales ni provinciales para pagar sueldos y ahora sí, y cada vez más. El financiamiento transitorio que utilizaba nuestro gobierno se cubría y se ponía en cero todos los meses y ahora no”.

En ese contexto, la decisión del juez Saúl Errándonea también alcanza al ex secretario de Economía y Hacienda, Daniel Pérez, y la elevación a juicio es en relación a dos de cinco hechos acusados por los fiscales Javier Pizzo y David Bruna.

En relación a lo anterior, aparece el hecho también, según describió, de “haber usado fondos de terceros percibidos por el Municipio para un destino diferente al que legalmente tenían y de incumplir lo dispuesto por la ordenanza 22.081 complementaria al Presupuesto 2015 que autorizaba al Ejecutivo a la obtención de financiamiento transitorio”.