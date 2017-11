FIFA-gate: la cadena Fox salió a desmentir al arrepentido Burzaco

La cadena estadounidense Fox Sports, que en la Argentina produce contenidos para la empresa Torneos, implicada en el escándalo mundial conocido como Fifagate, dio a conocer hoy un comunicado en el cual niega todo vínculo con Alejandro Burzaco, empresario argentino preso en Estados Unidos, imputado en la causa por coima

“Cualquier sugerencia en relación a que FOX Sports tuvo conocimiento o aprobó sobornos es absolutamente falsa. FOX Sports no tenía control operacional de la entidad que dirigía Burzaco. La entidad administrada por Burzaco era una filial de Fox Pan American Sports, que en 2008, al momento del contrato en cuestión, era propiedad mayoritaria de una empresa de capitales privados y bajo su control operacional y de gestión”, explica la empresa televisiva.

Burzaco, ex CEO de Torneos, empresa para la que Fox Sports produce contenidos, es uno de los principales imputados arrepentidos en el escándalo del Fifagate y ayer reveló a la Justicia de los Estados Unidos los nombres de empresas de TV, políticos y dirigentes del fútbol implicados en el circuito de coimas relacionadas al fútbol argentino y mundial.

El argentino, que el año pasado se declaró culpable y se encuentra con prisión domiciliaria en los Estados Unidos, aseveró que Fox Sports, Televisa (México), Media Pro (España), TV Globo (Brasil), Full Play (Argentina) y Traffic (Brasil) pagaron sobornos para hacerse de contratos de transmisión del fútbol.

Asimismo, apuntó que los dirigentes argentinos Julio Grondona y Eduardo De Luca, el paraguayo Nicolás Leoz, el boliviano Romer Osuna y el uruguayo Eugenio Figueredo se beneficiaron de la venta de los derechos televisivos de torneos como la Copa América, la Libertadores y la Sudamericana.

En su declaración, Burzaco aseguró que pagó cuatro millones de dólares en sobornos a “Jorge Delhon y Pablo Paladino de Fútbol Para Todos entre 2011 y 2014″.

El proceso que acusa a tres ex dirigentes de la FIFA por haber aceptado sobornos en el esquema de corrupción conocido como Fifagate y por el que fueron imputados en Estados Unidos 42 miembros de ese organismo internacional, se lleva a cabo en New York.